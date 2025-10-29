DistritosPuente de Vallecas

El Ayuntamiento mejora la accesibilidad de las calles de Peal, Vedra, Cazorla y Vilches en Puente de Vallecas

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha visitado esta mañana el barrio de Entrevías, en Puente de Vallecas, donde el Ayuntamiento está llevando a cabo trabajos de mejora de la accesibilidad en las calles de Peal, Vedra, Cazorla y Vilches. La intervención, que da respuesta a una histórica demanda vecinal, supone una inversión de 1,2 millones de euros y se extenderá hasta el primer trimestre de 2026.

El proyecto, que abarca una superficie de 11.550 m2, tiene por objeto favorecer la movilidad peatonal, para lo que se va a ejecutar una pavimentación de coexistencia en las zonas interiores, creando continuidad y unidad en el espacio, y eliminando barreras para la mejora de la comunicación.

Asimismo, se mejorará la pavimentación en las calles exteriores, se crearán nuevos pasos de peatones y se renovarán de los existentes. Los trabajos también incluirán la adaptación de la red de alumbrado existente para adecuarla a la nueva configuración viaria. Además, se instalará nuevo mobiliario urbano como bolardos, barandillas y pasamanos en rampas y escaleras.

Estas mejoras complementan la actuación llevada a cabo el pasado mandato en el mismo sentido en las cercanas calles de Benamejí, Serena y Pozohalcón, donde se intervino en una superficie de 6.500 m2, invirtiendo para ello 635.000 euros. Ambos proyectos forman parte de los programas de mejora de aceras y de la accesibilidad que desde 2019 han llegado a más de 1.200 calles de los 21 distritos, mejorando una superficie de más de 1,4 millones de m2.

