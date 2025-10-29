El Ayuntamiento y Noche Madrid agilizarán las entradas y salidas de los locales de ocio con #EnLaColaSilencio

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, y el concejal de Centro, Carlos Segura, han visitado esta mañana el punto de información de la campaña ‘En la cola, el silencio es tu mejor compañía’, situado en la plaza del Callao, junto al presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, Alejandro Zamarro. Ambos han informado a vecinos y visitantes sobre esta iniciativa de concienciación frente al ruido nocturno y han hecho balance de las acciones desarrolladas hasta el momento en el marco de la campaña.

Durante la visita, se han dado a conocer las conclusiones respecto a la percepción del público sobre la problemática del ruido nocturno en el distrito de Centro. Los primeros resultados de este estudio arrojan que el 53,6 % de los encuestados considera que el ruido nocturno genera molestias y tiene un impacto ambiental significativo. Entre las principales causas del ruido nocturno, destacan, en primer lugar, el tráfico (65,5 %), seguido de las concentraciones de usuarios en la vía pública (62,1 %).

En relación con la responsabilidad ciudadana frente al ruido nocturno, el estudio revela que el 17,2 % de las personas que frecuentan zonas de ocio reconoce hacer ruido al salir por la noche. No obstante, un 67,8 % manifiesta su disposición a implicarse activamente en la reducción del ruido, adoptando medidas como evitar poner música en los vehículos (60,7 %), salir en silencio de los locales (53,6 %) y moderar el volumen de voz durante las reuniones en la vía pública (50 %).

Estos datos ponen de relieve la importancia de las campañas de concienciación como herramienta clave para sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en la lucha contra el ruido nocturno. Asimismo, reflejan el compromiso tanto de los locales de ocio como del propio Ayuntamiento en la puesta en marcha de medidas innovadoras orientadas a mejorar la convivencia y reducir el impacto acústico en el distrito de Centro.

Nuevos protocolos para proteger el entorno de las zonas de ocio

Por otro lado, la campaña ‘En la cola, el silencio es tu mejor compañía’ impulsa la implantación de nuevos protocolos para proteger el entorno de las zonas de ocio. Así, tras la realización del curso de formación para controladores de acceso a los locales de ocio, que tuvo lugar la semana pasada en el Centro Cultural Clara del Rey, la ONG Controla Club ha iniciado este fin de semana un proceso de asesoramiento y apoyo a estos negocios.

El objetivo es implantar una batería de medidas para minimizar el impacto acústico y potenciar la protección ambiental en el entorno de estos establecimientos. Las acciones que se van a impulsar se desarrollan a tres niveles:

Agilizar los flujos de público con iniciativas como la promoción de la venta anticipada de entradas para reducir los tiempos de espera en las filas, el uso de cartelería informativa con mensajes de concienciación, la sustitución de las vallas metálicas por vallas de plástico y catenarias para organizar las colas. Incorporar a las labores de control y de venta de entradas del personal de admisión las tareas de concienciación e interacción con el público para promover las conductas cívicas y respetuosas. Gestión responsable de la apertura y cierre de sesiones mediante la planificación de pautas que eviten aglomeraciones en el exterior, el uso de mensajes de audio para reforzar la concienciación del público y la realización de tareas de limpieza en el entorno tras la finalización de la actividad.

Éxito de la campaña, un nuevo modelo de actuación

La puesta en marcha de la nueva campaña ‘En la cola, el silencio es tu mejor compañía’ (#enlacolasilencio), impulsada por el Ayuntamiento de Madrid y Noche Madrid, pretende marcar un punto de inflexión en la lucha contra el ruido nocturno.

Esta iniciativa aspira a convertirse en un referente para abordar de forma integral la problemática de ruido en la ciudad de Madrid y, particularmente, en lo relativo al ocio, los espectáculos, los eventos y el turismo e impulsar un nuevo modelo de colaboración público-privada y de diálogo con los colectivos sociales.