Persecución en la A-42 y M-40: detenido un conductor borracho tras chocar con múltiples vehículos

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han detenido esta mañana de lunes, 27 de octubre, a un conductor que circulaba de forma temeraria y bajo los efectos del alcohol por las carreteras A-42 y M-40, en pleno horario punta de entrada a Madrid.

Su conducción provocó múltiples colisiones y puso en «grave peligro» la vida de otros usuarios. Los hechos se iniciaron a las 06:40 horas, cuando el conductor fue visto circulando de manera «errática, agresiva y zigzagueando entre los coches».

Guardia Civil fuera de servicio

A la altura del punto kilométrico 9 de la A-42 (sentido decreciente), el vehículo colisionó contra otro turismo y se dio a la fuga por el arcén, incorporándose después a la M-40, donde causaría al menos otros dos accidentes.

Durante la huida, el conductor ebrio fue seguido de cerca por un Guardia Civil fuera de servicio que se dirigía a su trabajo en motocicleta particular. El agente observó la peligrosidad de la situación e incluso tuvo que esquivar las maniobras del conductor, quien intentó arremeter contra él en varias ocasiones para tirarle a la calzada.

Gracias a la intervención del agente fuera de servicio, pudo finalmente llevarse a cabo la detención. El conductor es ahora investigado como presunto autor de un delito de conducción temeraria y otro de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.