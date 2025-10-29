ComunidadNoticias

Persecución en la A-42 y M-40: detenido un conductor borracho tras chocar con múltiples vehículos

Gacetín Madrid

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han detenido esta mañana de lunes, 27 de octubre, a un conductor que circulaba de forma temeraria y bajo los efectos del alcohol por las carreteras A-42 y M-40, en pleno horario punta de entrada a Madrid.

Su conducción provocó múltiples colisiones y puso en «grave peligro» la vida de otros usuarios. Los hechos se iniciaron a las 06:40 horas, cuando el conductor fue visto circulando de manera «errática, agresiva y zigzagueando entre los coches».

Guardia Civil fuera de servicio

A la altura del punto kilométrico 9 de la A-42 (sentido decreciente), el vehículo colisionó contra otro turismo y se dio a la fuga por el arcén, incorporándose después a la M-40, donde causaría al menos otros dos accidentes.

Durante la huida, el conductor ebrio fue seguido de cerca por un Guardia Civil fuera de servicio que se dirigía a su trabajo en motocicleta particular. El agente observó la peligrosidad de la situación e incluso tuvo que esquivar las maniobras del conductor, quien intentó arremeter contra él en varias ocasiones para tirarle a la calzada.

Gracias a la intervención del agente fuera de servicio, pudo finalmente llevarse a cabo la detención. El conductor es ahora investigado como presunto autor de un delito de conducción temeraria y otro de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Más Madrid y PSOE cargan contra el nuevo...

Aumentan un 7% las alertas por código ictus...

Cortadas las C-2, C-7 y C-8 de Cercanías...

Madrid abre inscripciones para 2.250 plazas en campamentos...

Cómo las familias madrileñas se adaptan a viviendas...

WhatsApp dejará de dar servicio a decenas de...

Aprende a identificar y prevenir el ictus este...

Madrid reconoce la labor de los divulgadores de...

El ICOMEM actúa como acusación particular en el...

Incautados 281 abonos del Real Madrid en un...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.