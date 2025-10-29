Cortadas las C-2, C-7 y C-8 de Cercanías por la retirada del tren descarrilado y reparación de la infraestructura

La circulación de las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid se encuentra suspendida desde las 10:30 horas de este martes (y hasta las 13:00h, según las previsiones) en el tramo comprendido entre Vicálvaro, Coslada y San Fernando de Henares.

La interrupción se debe a los trabajos de reparación urgentes en la infraestructura y la retirada del tren afectado por el descarrilamiento ocurrido el lunes, que dejó seis heridos leves. En estos momentos, los viajeros que necesiten cubrir este trayecto deben utilizar el servicio alternativo de autobuses que la operadora ha habilitado en las inmediaciones de las estaciones:

Vicálvaro: Calle del Lago Michigan.

Coslada: Calle del Dr. Fleming.

Calle del Dr. Fleming. San Fernando de Henares: Calle del Ferrocarril.

Recorridos alternativos

Los trenes de las líneas afectadas que pasan por Atocha están finalizando su recorrido en Vicálvaro o Coslada. Adicionalmente, los trenes que cubren la ruta Guadalajara-San Fernando-Chamartín circulan ahora por Fuente de la Mora para mantener la conexión con el Corredor del Henares, aunque con desvíos y posibles demoras.

Se recomienda a los viajeros planificar sus desplazamientos y consultar los canales oficiales de Cercanías Madrid, ya que los trabajos de reparación continúan activos hasta el mediodía