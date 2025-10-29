Madrid ciudadNoticias

Madrid abre inscripciones para 2.250 plazas en campamentos escolares navideños

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, lanza su programa anual de actividades lúdico-educativas en colegios públicos y de Educación Especial para la próxima Navidad.

Con 2.250 plazas ofertadas, el Consistorio busca favorecer la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares a través de los programas municipales MADRIDCAMP: Concilia en Vacaciones y Centros Abiertos Especiales, dirigidos a menores de entre 3 y 12 años. La solicitud de plazas se puede realizar desde hoy y hasta el 4 de noviembre a través de la Plataforma de Actividades Municipales (PLACT).

El programa de campamentos escolares navideños se enmarca en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 y da continuidad a los campamentos municipales que se realizan cada verano y que este año han superado, por primera vez, las 40.000 plazas ofertadas.

Además de favorecer la conciliación de la vida familiar y profesional de las familias, los campamentos persiguen contribuir al desarrollo personal del alumnado, facilitando y promoviendo su socialización en un marco de igualdad, solidaridad, y compañerismo.

Diversión y convivencia en MADRIDCAMP: Concilia en Vacaciones

A través del programa MADRIDCAMP: Concilia en Vacaciones, el Ayuntamiento pone a disposición de los madrileños 2.100 plazas dirigidas a menores empadronados en el municipio de Madrid cuyos padres, madres o tutores legales trabajen en la actualidad. De esas plazas, 525 están dirigidas a los servicios sociales de los distritos y se establece una reserva de 6 plazas por centro para menores con necesidades educativas especiales escolarizados en colegios ordinarios de Educación Infantil y Primaria.

El programa tendrá lugar en 21 colegios públicos de Infantil y Primaria de la capital durante los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre de 2025, y el 2 y 5 de enero de 2026, en horario de 7:30 h a 16:00 h, con servicio de comedor (desayuno y comida) disponible.

Oferta inclusiva a través de Centros Abiertos Especiales

Los Centros Abiertos Especiales ofertan para las próximas vacaciones navideñas 150 plazas dirigidas a personas de entre 3 y 21 años con algún tipo de discapacidad que estén escolarizados en centros específicos de Educación Especial. 45 de esas plazas se destinan a los servicios sociales de los distritos. Este programa prioriza la función socializadora del menor, por lo que no es obligatorio que ambos progenitores trabajen para optar a una de las plazas.

Los campamentos tendrán lugar en tres colegios públicos madrileños de Educación Especial los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre de 2025, y 2 y 5 de enero de 2026, en horario de 10:00 h a 16:00 h, con posibilidad de servicio de acogida desde las 8:00 h, y de ruta adaptada desde las 9:00 h, con paradas prefijadas. Como en el caso anterior, el campamento incluye servicio de comedor.

Tanto en el caso de MADRIDCAMP: Concilia en Vacaciones como en el de Centros Abiertos Especiales, se reservan plazas para menores en situación de emergencia o riesgo de exclusión social derivados desde los servicios sociales municipales. Dichas plazas están exentas de cuota, según lo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora de los Precios Públicos.

