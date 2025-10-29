Luz verde a subir la multa de 200 a 500 euros por aparcar en estas plazas

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado un paso decisivo para endurecer las sanciones por aparcar indebidamente en las plazas reservadas a personas con movilidad reducida (PMR). Ayer, martes, la Cámara Baja aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista, iniciando así su trámite parlamentario.

La iniciativa, impulsada por el PSOE, busca una modificación en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con un objetivo claro: elevar la multa de los actuales 200 euros a 500 euros para los conductores infractores.

De grave a muy grave

La clave de la reforma reside en el cambio de catalogación de la infracción. La propuesta socialista plantea que estacionar en zonas PMR sin la debida autorización deje de considerarse una infracción grave y pase a ser tipificada como muy grave.

Según el planteamiento que ahora se discutirá en comisión, la sanción de 500 euros podría reducirse a 250 euros si el infractor se acoge al pronto pago. Los socialistas han defendido la medida argumentando que la sanción vigente de 200 euros resulta «insuficiente para disuadir» a quienes ocupan estos espacios.

El Grupo Socialista ha manifestado que este endurecimiento responde a las peticiones históricas de asociaciones del sector, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). La finalidad es «reforzar la protección de los derechos» de las personas con movilidad reducida, quienes encuentran a diario grandes dificultades para acceder a estos aparcamientos debido al uso incívico.

Proceso parlamentario y apoyos

La toma en consideración de la Proposición de Ley, que permite el inicio de la fase de enmiendas, contó con el voto favorable del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Coalición Canaria. La medida salió adelante a pesar de la abstención de otros grupos relevantes, como el Partido Popular, Vox, Junts y UPN.

La iniciativa retoma una propuesta que ya había sido registrada en noviembre de 2024, pero que había quedado estancada en el Congreso. Con la votación de ayer, el proceso se reactiva para permitir el debate de enmiendas en la comisión correspondiente, antes de su votación final y posterior remisión al Senado.