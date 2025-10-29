Carlos Escobedo y Javier Ojeda protagonizan los próximos conciertos de Los Acústicos del Buenavista

La sexta temporada de Los Acústicos del Buenavista continúa tras el verano con nuevas actuaciones en el auditorio del Museo Lázaro Galdiano. Las próximas citas incluyen los conciertos de Carlos Escobedo y Javier Ojeda los días 30 de octubre y 27 de noviembre, respectivamente, a las 19:00 horas.

El compositor y bajista de Sôber, Carlos Escobedo, será el encargado de retomar el ciclo de acústicos. Además de su trayectoria como integrante de una de las bandas de rock de referencia a nivel nacional, Escobedo ha trabajado como productor con diferentes formaciones y ha desarrollado proyectos como Skizoo y Savia, además de su propia carrera en solitario.

En noviembre, se subirá al escenario del auditorio del Museo Lázaro Galdiano el cantante y compositor malagueño Javier Ojeda, ex líder de Danza Invisible, una de las bandas más importantes del pop español de los años 80. El artista hará un repaso por los éxitos de su trayectoria, incluyendo clásicos como Sabor de Amor o su último single, Una y otra vez.

Las invitaciones para estos conciertos pueden recogerse en el museo el mismo día del concierto, a partir de las 18:00 h. Además, las actuaciones pueden seguirse por streaming a través del canal de YouTube de Los Acústicos del Buenavista.