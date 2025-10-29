Madrid Salud refuerza el proyecto ‘Coles con ALAS-COPI’ para reducir la obesidad infantil en los distritos más vulnerables

El Ayuntamiento de Madrid y la empresa Novo Nordisk Pharma han firmado un convenio de colaboración para desarrollar actuaciones conjuntas que promuevan hábitos saludables en colegios madrileños encaminadas a reducir la obesidad infantil en los distritos más vulnerables. El acuerdo se ha formalizado este miércoles y ha sido rubricado por la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y la representante de Novo Nordisk, Silvia Meije.

La iniciativa, denominada ‘Coles con ALAS-COPI’, cuenta con una inversión financiada por Novo Nordisk Pharma de 321.000 para el primer trimestre del curso 2025-2026 e interviene en 16 colegios de siete distritos, alcanzando a 4.799 alumnos distribuidos en 196 aulas, lo que supone un 60 % más de los niños que participaban en la iniciativa ‘Coles con ALAS’ que se llevó a cabo el curso pasado. Las actividades incluyen sesiones educativas, juegos activos, talleres familiares y campañas comunitarias.

El proyecto se desarrollará durante tres años y abordará de forma integral la nutrición, la actividad física y el entorno escolar de los niños madrileños. “Este convenio es un ejemplo del compromiso de este equipo de Gobierno con la salud pública y la colaboración con la sociedad civil en beneficio de todos los madrileños”, ha destacado Sanz.

En Madrid, el 40,9 % de los niños de entre 3 y 12 años presenta sobrepeso u obesidad. En distritos con menor desarrollo socioeconómico como Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Villaverde la cifra asciende al 46,7 %.

Ante esta situación, el Ayuntamiento creó ‘Coles con ALAS’, un proyecto que Madrid Salud puso en marcha en 2021 para prevenir la obesidad de los alumnos y las enfermedades asociadas mediante una metodología activa y participativa que implica a toda la comunidad educativa. Ahora da un paso más y refuerza su estrategia de prevención a través del programa ‘Coles con ALAS-COPI’, que promueve estilos de vida saludables en escolares. “El objetivo principal es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población infantil a través de la adquisición de hábitos saludables relacionados con la alimentación y la actividad física”, ha señalado Sanz.

Un proyecto internacional con aval científico

‘Coles con ALAS-COPI’ forma parte de la iniciativa internacional Cities for Better Health-Childhood Obesity Prevention Initiative (CBH_COPI), liderada por Novo Nordisk, en la que participan ciudades de Brasil, Canadá, Francia, Japón y Sudáfrica.

El proyecto madrileño cuenta con el apoyo académico del grupo EPINUT de la Universidad Complutense de Madrid, responsable del seguimiento científico y evaluación sistemáticas de las actividades, las mediciones antropométricas y el análisis estadístico de los datos. Además, ha recibido informe favorable del Comité de Ética del Instituto de Salud Carlos III.

Durante los dos primeros años, se desarrollarán intervenciones educativas, talleres familiares, juegos activos y campañas comunitarias, seguidas de un año de evaluación para medir el impacto real sobre la reducción de la obesidad infantil y la adopción de hábitos de vida saludables