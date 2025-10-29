2.190 perros y 2.409 gatos adoptados en Madrid desde enero a través del CIAAM

La Comunidad de Madrid ha logrado que 4.599 animales de compañía hayan sido adoptados en los primeros nueve meses de este año a través del Centro Integral de Acogida de Animales autonómico (CIAAM) y otros espacios de estas características en la región; en concreto, han sido acogidos 2.190 canes y 2.409 felinos. En total, el 85% de los perros abandonados han encontrado un hogar durante este periodo, y 1.297 que estaban perdidos han podido regresar con sus dueños gracias a su identificación mediante microchip.

Con el objetivo de potenciar la adopción y la tenencia responsable, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior realiza campañas informativas, jornadas de puertas abiertas o citas como la del XX Salón para la Adopción de Animales de Compañía, que se celebró el pasado fin de semana en la explanada de Puente del Rey de la capital.

En esta edición, han vuelto a aumentar los hogares para acogimiento de animales domésticos y se han realizado 491 solicitudes, un 56,8% más que en 2024. De ellas, 348 han sido de perros y 143 de gatos. Las peticiones que se formularon de manera presencial en la feria fueron 193, mientras que las que se recibieron por vía online fueron de 298.

Asimismo, se desplegaron 50 carpas, de las que 26 fueron de asociaciones de protección y entidades públicas, y otras 24 estaban dedicadas a información y exposición. Esta edición ha contado, además de con la participación del CIAAM, con la del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA); el Centro de Protección del Ayuntamiento de la capital; la asociación Benemeritvm, dedicada al cuidado de canes que han trabajado en la Guardia Civil; la asociación Héroes de 4 Patas, que buscan hogar a los perros de trabajo jubilados; y una veintena de entidades colaboradoras.

Como novedad, este año también han estado presentes los municipios de Alcalá de Henares, Alcorcón, Leganés, Majadahonda, Parla, Rivas, Torrelodones y la Mancomunidad Henares-Jarama, con sus correspondientes protectoras.

En este evento, los visitantes pudieron conocer a los animales in situ, ver fotografías y hacer búsquedas virtuales, además de consultar a expertos para elegir el más adecuado a su estilo de vida. También, tuvieron la oportunidad de iniciar los trámites para el proceso de adopción, que finalizará con la preparación de la documentación y la recogida del animal de compañía en el centro. Todos ellos se entregarán identificados con el nombre del nuevo propietario, vacunados y esterilizados para evitar camadas indeseadas.