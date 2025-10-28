WhatsApp dejará de dar servicio a decenas de teléfonos el 1 de noviembre

Millones de usuarios alrededor del mundo se verán afectados a partir de este 1 de noviembre fecha en la que la aplicación de mensajería WhatsApp cesará su soporte oficial para una extensa lista de dispositivos móviles que no cumplen con los requisitos mínimos de sus nuevas actualizaciones de seguridad y funcionalidades.

La medida afectará principalmente a modelos lanzados hace más de una década. WhatsApp, propiedad de Meta, justifica esta decisión en la necesidad de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la plataforma, ya que los sistemas operativos obsoletos carecen de los parches de seguridad necesarios para soportar las versiones más recientes de la aplicación.

Los usuarios con estos dispositivos dejarán de recibir soporte, lo que puede resultar en fallos, cierres inesperados y la imposibilidad total de utilizar la aplicación.

Sistemas operativos afectados

El fin del soporte impacta directamente a los teléfonos que ejecutan sistemas operativos por debajo de ciertos estándares:

Android: La aplicación dejará de ser compatible con los dispositivos que aún utilicen versiones anteriores a Android 5.0 .

La aplicación dejará de ser compatible con los dispositivos que aún utilicen versiones anteriores a . iOS (Apple): El cese afectará a los iPhones que no puedan actualizarse a iOS 15.1 o versiones superiores. Los equipos que no puedan ejecutar iOS 12 o posterior perderán la capacidad de abrir la aplicación.

Modelos destacados que pierden el servicio

Entre los modelos que dejarán de recibir soporte a partir del 1 de noviembre, se encuentran dispositivos populares de marcas como Samsung, Apple, Motorola, LG y Sony:

Fabricante Modelos Afectados (Selección) Apple (iPhone) iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus. Samsung (Galaxy) Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy S5. Motorola Moto G (primera generación), Moto E (2014). LG Optimus G, Nexus 4, LG G2 Mini, LG G3. Sony (Xperia) Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2. Otros Huawei Ascend Mate 2, HTC One M8.

La compañía recomienda a los usuarios con estos terminales realizar una copia de seguridad de sus datos y conversaciones antes de la fecha límite y considerar la migración a un dispositivo con una versión de sistema operativo actualizada para mantener el acceso al servicio de mensajería.