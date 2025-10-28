Cultura y Ocio

Ayuso acompaña a San Judas a su paso por la Puerta del Sol

Gacetín Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en la procesión con la imagen de San Judas Tadeo, que ha recorrido las calles del centro de la capital tras salir de la Parroquia de Santa Cruz. La jefa del Ejecutivo regional quiso mostrar su apoyo a la profunda devoción que despierta el santo en Madrid, especialmente en el día de su festividad.

El momento más emotivo se vivió en la Puerta del Sol, donde Díaz Ayuso tuvo el honor de participar en la levantá del Santo. Durante este acto, la presidenta ha pronunciado unas palabras de dedicación ante la multitud de fieles: «Por todos los madrileños, por todos los españoles y por todos los ciudadanos que viven y trabajan en esta gran nación.”

Recorrido y escolta de la Guardia Civil

La imagen de San Judas Tadeo, conocido como el patrón de las causas imposibles, ha procesionado por las calles cercanas a la Parroquia de Santa Cruz por segundo año consecutivo. Como novedad destacada en esta edición, la imagen ha contado con una escolta de excepción: la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil.

La comitiva ha sido acompañada musicalmente por la Agrupación Musical de Jesús el Pobre, poniendo el broche de solemnidad a la celebración. La Parroquia de Santa Cruz, donde se sitúa la imagen del santo en una de sus capillas laterales, celebró hoy, martes 28 de octubre, la festividad de San Judas Tadeo, que congrega a numerosos fieles para pedir intercesión o agradecer los favores recibidos.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

El Price acoge ‘Las artes oscuras del circo’:...

Casa de América instala un altar monumental homenaje...

Ocho secretos del Palacio de Cibeles que (casi)...

Cineteca Madrid celebra en noviembre el legado de...

Planes de Halloween 2025 en Madrid: todas las...

Madrid busca ya voluntarios para su Cabalgata de...

Madrid se suma al Día de Muertos mejicano...

La Galería de las Colecciones Reales recibe su...

Francisco Segovia se alza con el primer premio...

Ciudad Lineal celebra la diversidad cultural del distrito...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.