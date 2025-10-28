Ayuso acompaña a San Judas a su paso por la Puerta del Sol

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en la procesión con la imagen de San Judas Tadeo, que ha recorrido las calles del centro de la capital tras salir de la Parroquia de Santa Cruz. La jefa del Ejecutivo regional quiso mostrar su apoyo a la profunda devoción que despierta el santo en Madrid, especialmente en el día de su festividad.

El momento más emotivo se vivió en la Puerta del Sol, donde Díaz Ayuso tuvo el honor de participar en la levantá del Santo. Durante este acto, la presidenta ha pronunciado unas palabras de dedicación ante la multitud de fieles: «Por todos los madrileños, por todos los españoles y por todos los ciudadanos que viven y trabajan en esta gran nación.”

Recorrido y escolta de la Guardia Civil

La imagen de San Judas Tadeo, conocido como el patrón de las causas imposibles, ha procesionado por las calles cercanas a la Parroquia de Santa Cruz por segundo año consecutivo. Como novedad destacada en esta edición, la imagen ha contado con una escolta de excepción: la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil.

La comitiva ha sido acompañada musicalmente por la Agrupación Musical de Jesús el Pobre, poniendo el broche de solemnidad a la celebración. La Parroquia de Santa Cruz, donde se sitúa la imagen del santo en una de sus capillas laterales, celebró hoy, martes 28 de octubre, la festividad de San Judas Tadeo, que congrega a numerosos fieles para pedir intercesión o agradecer los favores recibidos.