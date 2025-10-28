Aprende a identificar y prevenir el ictus este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, instalará una carpa informativa en la entrada principal del hospital con motivo del Día Mundial del Ictus, que se celebra este día 29 de octubre.

Bajo el lema “El tiempo es cerebro – 112 Código Ictus”, esta iniciativa tiene como objetivo concienciar a la población sobre la importancia de detectar los signos tempranos del ictus y actuar de forma inmediata, dado que esta enfermedad sigue siendo una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el mundo.

La carpa, organizada en colaboración con Siemens Healthineers, estará abierta entre las 10:00 y las 14:00 horas a todos los ciudadanos e incluirá actividades divulgativas, demostraciones prácticas y mesas informativas coordinadas por profesionales sanitarios y pacientes del hospital.

Las actividades se estructuran en tres áreas temáticas:

• Prevención y hábitos de vida saludable. Profesionales del Servicio de Neurología ofrecerán información sobre factores de riesgo, prevención y tratamientos, además de realizar mediciones de tensión arterial, uno de los principales indicadores de riesgo cardiovascular.

• Rehabilitación y experiencia de pacientes. Personas que han superado un ictus compartirán sus testimonios junto a médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, logopedas y terapeutas ocupacionales, que explicarán las distintas fases del proceso de recuperación y las terapias que favorecen la autonomía.

• Aprendizaje del método FAST. Los visitantes podrán conocer y practicar esta sencilla herramienta de detección (Face, Arms, Speech, Time), mediante una actividad lúdica con materiales didácticos diseñados para facilitar su comprensión y recuerdo.