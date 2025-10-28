Todos los Santos en Madrid: horarios especiales de los cementerios y más autobuses

Cada año, cuando llega el 1 de noviembre, los cementerios de Madrid se llenan de flores, y recuerdos. La festividad de Todos los Santos en Madrid invita a miles de personas a acercarse hasta los camposantos de la ciudad para honrar la memoria de sus seres queridos.

Para facilitar el acceso en estos días de recuerdo, EMT Madrid ha puesto en marcha un dispositivo especial de transporte que refuerza las líneas con destino a los principales cementerios de la capital. De este modo, mientras los autobuses acercan a los madrileños a los lugares donde descansan sus seres queridos, los cementerios municipales se preparan también para recibir a los visitantes, mostrando todo su patrimonio histórico, artístico y sentimental.

Refuerzo especial de la EMT Madrid por Todos los Santos

Entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) incrementará la dotación de autobuses en las líneas que conectan con los cementerios más visitados de la ciudad.

El objetivo es facilitar los desplazamientos en unas fechas de gran afluencia y garantizar que todos los ciudadanos puedan acudir a rendir homenaje a sus difuntos con comodidad y seguridad.

El 1 de noviembre será la jornada con mayor refuerzo, con la incorporación de hasta 12 autobuses adicionales en las líneas convencionales y 5 vehículos extra en los servicios especiales durante la mañana.

Líneas con servicio reforzado:

Línea 25 (Plaza de España – Casa de Campo)

(Plaza de España – Casa de Campo) Línea 106 (Manuel Becerra – Vicálvaro)

(Manuel Becerra – Vicálvaro) Línea 108 (Oporto – Cementerio de Carabanchel)

(Oporto – Cementerio de Carabanchel) Línea 110 (Manuel Becerra – Cementerio de La Almudena)

(Manuel Becerra – Cementerio de La Almudena) Línea 113 (Méndez Álvaro – Ciudad Lineal)

(Méndez Álvaro – Ciudad Lineal) Línea 118 (Embajadores – La Peseta)

(Embajadores – La Peseta) Servicio especial Plaza Elíptica – Cementerio Sur



Servicio especial Plaza de Castilla – Cementerio de Fuencarral

Rutas según destino:

Cementerio de La Almudena: líneas 106, 110 y 113

líneas 106, 110 y 113 Cementerio Sur – Carabanchel: líneas 108, 118 y SE Plaza Elíptica – Cementerio Sur

líneas 108, 118 y SE Plaza Elíptica – Cementerio Sur Cementerio de Fuencarral: SE Plaza de Castilla – Cementerio de Fuencarral

SE Plaza de Castilla – Cementerio de Fuencarral Cementerio de San Isidro: línea 25

Cementerios de Madrid: su historia y horario en Todos los Santos

Los cementerios municipales de Madrid no solo son lugares de reposo; también atesoran siglos de historia, curiosidades y un valioso patrimonio artístico. Pasear por ellos en estas fechas es, por tanto, adentrarse en una parte silenciosa pero esencial de la ciudad, donde descansan escritores, músicos, actores y personajes populares que siguen formando parte de la memoria colectiva madrileña.

Además, durante las festividad de Todos los Santos en Madrid, los cementerios amplían sus horarios para facilitar las visitas y ofrecer a los ciudadanos más tiempo para recordar a sus seres queridos y rendir homenaje a quienes ya no están.

La Almudena, memoria de Madrid en piedra y silencio

El Cementerio de La Almudena es la necrópolis más grande de España y una de las mayores de Europa Occidental, por lo que recibe gran afluencia de visitantes en Todos los Santos. En su interior reposan grandes figuras de la literatura, el cine y la música, como Pío Baroja, Vicente Aleixandre, Almudena Grandes, Lola y Antonio Flores o Benito Pérez Galdós.

La Almudena es, además, un museo al aire libre de arte modernista, con mausoleos, relieves y símbolos funerarios cargados de significado: relojes de arena, flores talladas, columnas partidas o figuras aladas. Entre ellas, el célebre ángel Fausto, que según la leyenda tocará su trompeta el día del Juicio Final.

Av. de Daroca, 90, 28017 Madrid

Horario (semana de Todos los Santos): 8:00 – 18:30 h

8:00 – 18:30 h Transporte : Autobús: 15, 28, 106, 110, 113, 210 Metro: La Almudena (L2), La Elipa (L2)

:

Sur Carabanchel, un cementerio de tradición popular

Situado en el distrito de Carabanchel, este cementerio acoge los restos de personalidades muy queridas por los madrileños, como Gracia Morales “Gracita”, y cuenta con un entorno tranquilo y arbolado que invita al recogimiento. Su diseño responde a la estructura clásica de los cementerios del siglo XIX, con calles bien delimitadas y panteones familiares que reflejan la historia popular del barrio.

Calle de Ildefonso González Valencia, 2, 28054 Madrid

Horario (semana de Todos los Santos): 8:00 – 18:30 h

8:00 – 18:30 h Transporte : Autobús: 6, 60, 108, 116, 118, 121, 131, 155, SE702 (domingos y festivos) Metro: San Francisco (L11)

:

Vallecas y el recuerdo alegre de Fofó

El cementerio de Vallecas combina como pocos tradición y emotividad. En este lugar descansa Alfonso Aragón Bermúdez, el inolvidable payaso Fofó, una figura entrañable del circo español cuya tumba aún recibe flores y dibujos de niños y adultos que crecieron con sus canciones. Su presencia aporta un simbolismo alegre y nostálgico dentro del silencio sereno del recinto.

Calle del Pico de la Cierva, 6, 28031 Madrid

Horario (todo el año): 10:00 – 17:00 h

10:00 – 17:00 h Transporte: Autobús: 54, 58, 103, 142, 143 (CRTM) Metro: Villa de Vallecas (L1)



Fuencarral, un cementerio con alma de barrio

Más pequeño y recogido, el cementerio de Fuencarral alberga las tumbas de artistas tan populares como Luis Aguilé y Antonio Molina. Es un camposanto con un ambiente sereno y familiar, muy ligado al barrio y a sus tradiciones, que cada año recibe numerosas visitas en torno al 1 de noviembre.

Avenida de Montecarmelo, 10

Horario (todo el año): 10:00 – 17:00 h

10:00 – 17:00 h Transporte: Autobús: 134, 170, 178, N23, SE704 Metro: Montecarmelo (L10)



San Isidro, cementerio de la historia madrileña

El cementerio de San Isidro es uno de los más antiguos y monumentales de Madrid. Fundado a finales del siglo XVIII, guarda una impresionante colección de panteones de familias ilustres y ejemplos de arquitectura funeraria neogótica y neoclásica. Entre sus visitantes más fieles, quienes se detienen frente a la tumba del propio San Isidro Labrador, patrón de la ciudad, para agradecer o pedir su intercesión.

Paseo de la Ermita del Santo, 78

Horario (semana de Todos los Santos): 8:00 – 18:30 h

8:00 – 18:30 h Transporte : Autobús: 119 , 17 , 23 , 25 , 50 . Metro: M-5 , M-6 .

:

Cementerio Municipal Civil

Vecino del de La Almudena, este cementerio acoge las tumbas de figuras como Francisco Giner de los Ríos o Melchor Rodríguez, convirtiéndose en un referente de la memoria histórica madrileña.

Avenida de Daroca, 103

Horario: 8:00 – 18:30 h

8:00 – 18:30 h Transporte: Autobús: 70, 106, 109, 110, N7 Metro: La Almudena (L2)



El Hebreo, el cementerio de la huella de la comunidad judía en Madrid

Situado junto al Civil, el cementerio hebreo conserva la memoria de la comunidad judía madrileña y su huella en la historia de la ciudad.

Avenida de Daroca, 103

Horario: 8:00 – 18:30 h

8:00 – 18:30 h Transporte: Autobús: 70, 106, 109, 110, N7 Metro: La Almudena (L2)



El Pardo, un cementerio con historia al norte de Madrid

Rodeado de naturaleza, el cementerio de El Pardo es un lugar tranquilo con valor histórico, donde descansan vecinos del Real Sitio y personajes ligados a su entorno.

Carretera de Mingorrubio, s/n, 28048 Madrid

Horario (todo el año): 10:00 – 17:00 h/li>

10:00 – 17:00 h/li> Transporte: Autobús: 602 (CRTM), 164, 179, N31



Cristo del Pardo, un cementerio para el recogimiento

Pista del Cristo de El Pardo, 11

Horario: martes, jueves, sábados y domingos de 10:00 – 17:00 h.

Durante la Semana de Todos los Santos , abierto todos los días de 10:00 – 17:00 h.

martes, jueves, sábados y domingos de 10:00 – 17:00 h. Durante la , abierto todos los días de 10:00 – 17:00 h. Transporte: Autobús: 602, 164, 179, N31



Canillas, la serenidad de un cementerio de barrio

Un cementerio de barrio, pequeño y cuidado, que conserva la esencia de las antiguas necrópolis madrileñas.

Calle de Silvano, 69

Horario (todo el año): 10:00 – 17:00 h

10:00 – 17:00 h Transporte: Autobús: 120, 122 Metro: Esperanza (L4)



Cementerio Municipal de Canillejas

Calle de Néctar, 34

Horario: jueves y domingos, 10:00 – 17:00 h.

Durante la Semana de Todos los Santos , abierto todos los días de 10:00 – 17:00 h.

jueves y domingos, 10:00 – 17:00 h. Durante la , abierto todos los días de 10:00 – 17:00 h. Transporte: Metro: Torre Arias (L5) Autobuses: 28, 48, 165



Aravaca, un cementerio de silencio y sosiego

Camino de la Zarzuela, 26

Horario (todo el año): 10:00 – 17:00 h

10:00 – 17:00 h Transporte: Autobuses: 161, 162



Cementerio Municipal de Barajas

Carretera del Cementerio Nuevo, 60

Horario: jueves y domingos, 10:00 – 17:00 h.

Durante la Semana de Todos los Santos , abierto todos los días de 10:00 – 17:00 h.

jueves y domingos, 10:00 – 17:00 h. Durante la , abierto todos los días de 10:00 – 17:00 h. Transporte: Autobuses: 101, 105, 115, 151 Metro: Barajas (L8)



Villaverde, el cementerio del recuerdo en el sur

Avenida de Rafaela Ybarra, 137

Horario: jueves y domingos, 10:00 – 17:00 h.

Durante la Semana de Todos los Santos , abierto todos los días de 10:00 – 17:00 h.

jueves y domingos, 10:00 – 17:00 h. Durante la , abierto todos los días de 10:00 – 17:00 h. Transporte: Autobuses: 131, 76



Todos los Santos en Madrid, una tradición que perdura

Con transporte reforzado, horarios ampliados y un sinfín de gestos pequeños, Madrid se prepara para vivir Todos los Santos como siempre: con respeto, memoria y cariño. Un día en el que la ciudad se detiene, entre celebraciones de Halloween, mira hacia atrás y celebra, en silencio y con flores, la huella imborrable de quienes la hicieron su hogar.

Foto: Madrid Film Office.