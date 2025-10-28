ComunidadNoticias

El Gobierno establece los nueve festivos que serán comunes a toda España en 2026

Gacetín Madrid

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes una resolución de la Dirección General de Trabajo (DGT) que establece los nueve festivos del Calendario Laboral de 2026 que serán comunes en toda España, la misma cantidad que este año 2025.

Con ello, serán festivos nacionales el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

A ellos, se unen tres festivos elegidos por la Comunidad de Madrid (2 de abril, Jueves Santo, 2 de mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid y 15 de agosto, Asunción de la Virgen, además de dos traslados de domingo a laborable) y dos por el Ayuntamiento de la capital (San Isidro el 15 de mayo y la Almudena el 9 de noviembre).

Por tanto, estas son las 14 fechas festivas en Madrid en 2026:

– 1 de enero (jueves), Año Nuevo.

– 6 de enero (martes), Epifanía del Señor.

– 2 de abril, Jueves Santo.

– 3 de abril, Viernes Santo.

– 1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajador.

– 2 de mayo (sábado) Fiesta de la Comunidad de Madrid.

– 15 de mayo (viernes), San Isidro.

– 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen.

– 12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España.

– 2 de noviembre (lunes), traslado de Todos los Santos.

– 9 de noviembre (lunes), Nuestra Señora de la Almudena.

– 7 de diciembre (lunes), traslado de Día de la Constitución Española.

– 8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción.

– 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Las asociaciones vecinales animan a la ciudadanía a...

Detenido por agredir sexualmente a un niño en...

Todos los Santos en Madrid: horarios especiales de...

Ayuso exige la incorporación de 142 jueces en...

Una motorista grave tras colisionar con un camión...

Regresa la feria ‘Madrid Caravaning’ con las últimas...

Cinco detenidos por estafar a ancianos con el...

Almeida anuncia un plan de choque de limpieza:...

Cortada la linea C-3 de Cercanías Madrid por...

Madrid completa casi 200.000 revisiones pediátricas tras 4...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.