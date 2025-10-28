Detenido por agredir sexualmente a un niño en Carabanchel al que conoció por TikTok

Agentes de la Comisaría Integral de Distrito (CID) de Carabanchel de la Policía Municipal de Madrid detuvieron el pasado domingo, 26 de octubre, a un joven de 29 años y nacionalidad colombiana por un presunto delito de agresión sexual a un niño de 11 años de edad.

La detención se produjo después de que ambos fueran localizados en una actitud afectiva en los Jardines del Palacio de Vista Alegre. El suceso ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, cuando la Policía fue alertada de la presencia de un varón y un menor que mantenían una «actitud cariñosa sin parecer ser familiares» en la zona ajardinada.

Los agentes de Carabanchel consiguieron localizar a la pareja «besándose escondidos entre los árboles». Al ser cuestionados sobre su relación, el menor manifestó de forma «apresurada y aprendida» que el hombre era su tío. Sin embargo, al solicitar la documentación al varón, este reconoció que la relación era sentimental y que no existía vínculo familiar.

El hombre de 29 años admitió haber conocido al chico de 11 años a través de la red social TikTok hacía aproximadamente un año, y que habían quedado en varias ocasiones anteriores. Durante sus declaraciones, el detenido afirmó que nunca habían llegado a mantener relaciones sexuales y que este tipo de conducta era considerada «normal» en su país de origen.

Actuación policial y protección al menor

Tras estas declaraciones, los agentes procedieron a la detención del hombre. El arrestado fue trasladado a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional para continuar con las diligencias.

La Policía Municipal localizó y contactó a la madre del menor de 11 años para informarle de todos los detalles del incidente, de los cuales ella no era conocedora previamente, y se hizo cargo del niño. Adicionalmente, los agentes tutores del distrito de Carabanchel han abierto un expediente de protección al menor para iniciar su seguimiento y garantizar su bienestar.