Regresa la feria ‘Madrid Caravaning’ con las últimas novedades del sector (entrada gratuita)

Un año más, intu Xanadú acoge la Feria Madrid Caravaning, una cita imprescindible para los amantes del viaje sobre ruedas. Del 5 al 9 de noviembre, el parking exterior del centro comercial se llenará de autocaravanas, caravanas, mobilhomes y accesorios para disfrutar del caravaning en todas sus formas.

Este evento se consolida como una activación táctica que refuerza nuestro posicionamiento como destino de ocio y estilo de vida, ofreciendo una experiencia diferente y familiar para todos los visitantes.

Descubre las últimas novedades del mundo del caravaning

Durante cinco días, los asistentes podrán conocer de primera mano las últimas tendencias en autocaravanas, caravanas, mobilhomes y equipamiento de camping, tanto nuevos como de ocasión.

La feria contará con la presencia de reconocidas empresas del sector como Caravanas Holiday, Autocaravan Express, Roulot, Camping Center Madrid M3, Nodes 25 y Caravaning K2, que mostrarán sus novedades, promociones y opciones de financiación exclusivas.

La Feria Madrid Caravaning no es solo una exposición de vehículos, sino también una oportunidad para vivir el espíritu aventurero y descubrir nuevas formas de viajar. Es el lugar ideal para quienes buscan un estilo de vida más libre, en contacto con la naturaleza y con todas las comodidades del hogar.

Además, al celebrarse en intu Xanadú, los visitantes podrán disfrutar de una jornada completa combinando la visita a la feria con una amplia oferta de restauración, ocio y compras.

Un evento que impulsa nuestro ocio experiencial

El objetivo de esta edición es generar visibilidad, atraer público afín al mundo del caravaning y reforzar nuestra propuesta de ocio experiencial. Esta feria se presenta como una oportunidad perfecta para descubrir modelos, equipamiento y nuevas formas de viajar sobre ruedas, en un entorno que combina aventura y diversión.

Datos de interés