Una motorista grave tras colisionar con un camión en Arganzuela (Madrid)

Una mujer de 42 años de edad ha resultado herido grave esta mañana de martes, 28 de octubre, al impactar con su motocicleta contra un camión y golpearse contra la calzada cuando circulaba por el distrito madrileño de Arganzuela.

Los hechos han ocurrido pasadas las 9 de la mañana cuando, por causas que aún se investigan, el hombre que circulaba por la plaza de Legazpi ha colisionado con un camión y ha salido despedido, golpeándose con la calzada.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima con una fractura abierta de pierna, y tras ser estabilizada ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico grave. La moto ha quedado bajo el camión, siendo retirada por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

La zona ha permanecido señalizada y cortada al tráfico en este punto por agentes de movilidad mientras trabajaban los equipos de emergencia. Agentes de la Municipal de Madrid desplazados al lugar del siniestro han realizado el pertinente atestado.