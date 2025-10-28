Avanza la tramitación del plan que transformará las piscinas de San Miguel (Carabanchel) en 130 viviendas, equipamientos y parques

Las antiguas piscinas de San Miguel, en el distrito de Carabanchel, inician una nueva fase para la transformación del terreno en un ámbito de viviendas y zonas verdes. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta mañana estimar la iniciativa para la gestión urbanística de esta área.

El desarrollo de esta modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que supone la creación del área Antiguo Estadio San Miguel, revitalizará el barrio de Opañel gracias a la transformación de estos terrenos, ya que soluciona un vacío existente en este ámbito, mejora la conectividad de todo el entorno, favorece la ejecución de edificios de viviendas y regenera el espacio público con zonas verdes, equipamientos y espacios comerciales.

Este proyecto regenerará todo el entorno e impulsará el equilibrio urbano y su transformación social y económica. Además, se completará el tejido urbano al proporcionar una ordenación que cohesione el casco del barrio con las zonas colindantes, se abrirán nuevos viarios para hacer posible la permeabilidad y la cohesión, se implantarán usos residenciales (con 130 viviendas), así como zonas comerciales de pequeña superficie y equipamientos para los vecinos.

El barrio de Opañel obtendrá también una nueva zona verde que conectará el casco con las zonas verdes existentes en el perímetro hasta el parque de Comillas. Esta intervención ayudará a potenciar, desde el punto de vista paisajístico, todo el ámbito a través de una mejor integración con la valla del Cementerio de la Sacramental, entorno del Bien de Interés Cultural (BIC), y de los espacios de estacionamiento del equipamiento deportivo. Se pondrá en valor el Centro Cultural Lázaro Carreter dentro de las zonas verdes.

En lo que concierne a la edificabilidad destinada a vivienda con protección, se concentrará en una única parcela. El proyecto establece que un total de 3.339 m2 construidos edificables sean destinados a vivienda protegida pública (VPP). Esto implica que el Ayuntamiento de Madrid destinará un 15,8 % de la edificabilidad total del ámbito a vivienda de promoción pública municipal. Respecto a la previsión de aparcamientos, el proyecto contempla una dotación de 399 plazas. Para el uso deportivo privado, existen 165 plazas en el interior de la parcela y se proponen 234 plazas en el interior de las nuevas parcelas propuestas con destino a uso residencial y terciario. Tendrá, además, 5.613 m2 de zonas verdes, 1.000 m2 reservados para equipamientos y 1.791 m2 destinados a la red viaria.

Un complejo de recreo en los años 60 del siglo pasado

En los años 60 del pasado siglo, este enclave era célebre por acoger el punto de recreo más grande e icono para los vecinos del sur: el complejo de piscinas de San Miguel. Con el paso de los años, sin embargo, quedó sin resolver un problema derivado de la presencia de un espacio en desuso. Este espacio forma parte de una parcela calificada por el planeamiento vigente como deportivo privado. De hecho, en la actualidad, en este terreno se emplaza una edificación destinada al uso deportivo que ocupa aproximadamente la mitad del suelo.

El resto del terreno, con cerca de 13.000 m2 de superficie, constituye un espacio que no tiene uso desde el año 2000, fecha en la que las Hermandades del Trabajo dejaron de prestar los servicios de deporte y ocio al aire libre. La forma, el tamaño y la posición de este terreno distorsiona la correcta accesibilidad, permeabilidad y comunicación de la zona delimitada por las calles del General Ricardos, Antonio Leyva y la glorieta de Marqués de Vadillo, en un ámbito cercano a la actuación municipal de transformación urbana de Madrid Río.