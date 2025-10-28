Abierto el plazo para solicitar plaza en los campamentos urbanos de invierno en Usera

La Junta de Usera organiza campamentos urbanos estas Navidades para facilitar la conciliación de las familias del distrito en los días no lectivos. Esta propuesta es una iniciativa de los departamentos de Servicios Sociales y de Educación de la junta municipal y está destinada a niños desde los 3 años (escolarizados en segundo ciclo de Educación Infantil durante el presente curso) hasta los 14 (escolarizados en el segundo curso de ESO), así como a menores nacidos entre 2012 y 2022, ambos incluidos.

Podrán apuntarse hijos de padres o tutores legales que trabajen. Además, los menores deberán ser residentes o estar escolarizados en centros educativos del distrito de Usera. Las solicitudes que no cumplan alguno de los requisitos establecidos solo serán valoradas por el departamento de Educación si quedan plazas vacantes.

Estos campamentos se desarrollarán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y los días 2, 5 y 7 de enero en los CEIP Meseta de Orcasitas, Nuestra Señora de la Fuencisla y República de Venezuela. La asistencia es obligatoria para el periodo completo de ocho días.

Esta propuesta de conciliación incluye actividades de ocio lúdico-educativas y los servicios de desayuno, almuerzo, comida y merienda, según la hora de entrada. Contemplan horario de acogida, de 7:30 a 9:00 horas, y posibilidad de horario ampliado de 15:00 a 16:00 h.

El plazo de inscripción en este campamento de invierno se ha abierto hoy y durará hasta las 23:59 horas del lunes 3 de noviembre de 2025. Las inscripciones podrán realizarse de manera online a través del formulario al que puede acceder en este enlace o vía telefónica llamando al 678 967 267.

Como ya es habitual en estas iniciativas, si se presentan más solicitudes que plazas, el 4 de noviembre, se efectuará un sorteo para seleccionar al azar un número entre los registros existentes. Según este sorteo se ordenarán los listados provisionales de admitidos, que se publicarán el 7 de noviembre. Los listados definitivos se conocerán el 19 de noviembre en la web www.madrid.es/usera