LEROY MERLIN abre su primer showroom en el centro de Madrid

LEROY MERLIN, compañía líder en el acondicionamiento del hogar, inaugura hoy un nuevo punto de venta en el distrito de Chamberí, en pleno corazón de Madrid. La tienda se especializa en el diseño y desarrollo de proyectos a medida de puertas, ventanas, armarios y suelos, ofreciendo soluciones personalizadas con el acompañamiento de asesores especializados.

El centro cuenta con 100 m2 de exposición en formato showroom donde los clientes pueden descubrir las diferentes calidades, acabados y configuraciones de los productos. El establecimiento, ubicado en la calle Fernando el Católico nº5, operará en horario comercial de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h de lunes a sábado.

“En LEROY MERLIN escuchamos activamente a nuestros clientes y por eso apostamos por acercarnos al corazón de las ciudades con formatos de tienda que se adaptan a sus necesidades actuales. Con este nuevo espacio en Chamberí queremos que los clientes se inspiren, experimenten y descubran ideas que les ayuden a hacer realidad el hogar que imaginan.”, destaca Avelino Neira, director de la tienda.

Una tienda a menos de 30 minutos de cada español

El nuevo showroom de Chamberí refuerza el compromiso de LEROY MERLIN por estar a menos de 30 minutos de cada hogar en España, acercando aún más sus servicios a zonas urbanas con una creciente demanda de proyectos para el hogar.

Se trata del cuarto espacio en este formato, tras las aperturas en Oviedo, Gijón y Bilbao, consolidando un modelo que combina proximidad, inspiración y atención personalizada. Estas tiendas están concebidas para responder a los nuevos hábitos de consumo, ofreciendo una experiencia más especializada y adaptada a las necesidades reales de los clientes.

El formato pone el foco en la creación de proyectos y en la exposición de materiales que permiten ver, tocar e imaginar cómo serán los resultados finales. Un recorrido pensado para inspirar y facilitar la elección de soluciones, con el acompañamiento de expertos que asesoran en cada paso y ofrecen servicios llave en mano completamente personalizados.