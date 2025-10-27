Ayuso anuncia un 17,7% más de ayudas a los autónomos y los nuevos emprendedores recibirán hasta 6.200 euros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales para 2026 que se aprobará este miércoles por el Consejo de Gobierno recogerán un incremento de 5,6 millones (17,7%) en ayudas a los autónomos. De esta manera, el Ejecutivo regional dedicará el próximo ejercicio 37,1 millones a este colectivo, fundamental para el crecimiento de la economía y el empleo.

Díaz Ayuso ha participado en los XXIV Premios Autónomo del Año, organizados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en la capital, donde ha detallado que, por un lado, crecerá un 40% el importe de las ayudas directas para los nuevos trabajadores por cuenta propia hasta alcanzar los 5.600 euros por beneficiario, 6.200 para casos especiales como emprender una actividad en un pequeño municipio (frente a los 4.000 y 4.580 actuales). También se crean nuevas subvenciones para contribuir al crecimiento y consolidación de aquellos negocios que lleven funcionando más de tres años.

Asimismo, la Tarifa Cero pasará a beneficiar también a los emprendedores mayores de 52 años que inicien su actividad profesional, y dejen de percibir el subsidio por desempleo, que podrán recibir 480 euros al mes -si ingresan menos del 75% del Salario Mínimo Interprofesional-, además de la subvención del 100% de sus cotizaciones a la Seguridad Social. En total, desde 2025 a 2027, el Gobierno madrileño destinará 83,4 millones de euros en apoyo directo a este colectivo.

Díaz Ayuso ha recordado que, frente a las subidas de impuestos del Gobierno central desde 2018, la Comunidad de Madrid los ha rebajado en 32 ocasiones, con un ahorro medio 10.500 euros por contribuyente. Estas políticas han permitido alcanzar cifras récord en la región, superando los 435.000 trabajadores por cuenta propia, con un crecimiento del 9,2% desde 2019 (más de 37.000) y duplicando el incremento medio nacional.