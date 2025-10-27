El Hospital Gregorio Marañón impulsa un proyecto pionero para hacer más comprensible la documentación sanitaria a los pacientes

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, ha presentado un proyecto pionero en el ámbito sanitario que tiene como objetivo simplificar, mejorar el diseño, unificar y hacer más comprensibles los documentos que se entregan a los pacientes. En una primera fase, se han revisado y rediseñado documentos clave en el recorrido asistencial de los pacientes.

Una experiencia que servirá de piloto para extenderlo a otros modelos de escritos y a otros hospitales madrileños. Esta iniciativa ha sido desarrollada con la participación de profesionales sanitarios y pacientes y con la colaboración de Prodigioso Volcán, consultora especializada en comunicación clara. Se trata de un proyecto de investigación vinculado al Grupo de Investigación en Gestión del Hospital Gregorio Marañón y del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón.

Fruto de esta colaboración, se ha presentado el informe “El derecho a entender. La transformación de la salud”, que recoge el proceso seguido para la clarificación de los documentos dirigidos a los pacientes y establece un marco de referencia para futuras actuaciones en esta línea.

En esta primera fase se han diseñado cuatro nuevos modelos de documentos del Servicio del Aparato Digestivo: hoja de citación de consulta, hoja de citación para prueba diagnóstica, consentimiento informado e instrucciones para la preparación de una colonoscopia.

El objetivo es facilitar la comprensión de la información, reforzar la capacidad de los pacientes para tomar decisiones informadas y, en definitiva, mejorar su experiencia dentro del sistema sanitario. Este proyecto implantado en el Marañón maximiza el derecho de los pacientes a entender la información que reciben y se convierte en un hito en el ámbito sanitario.

Comunicación efectiva y decisiones informadas

La metodología aplicada en este proyecto actúa directamente sobre documentos reales mediante la integración de lenguaje claro, estructura informativa, jerarquía visual, diseño y accesibilidad. mEstos materiales, que pueden contener lenguaje técnico y estructuras complejas, han sido simplificados y adaptados para que resulten claros, comprensibles y fáciles de seguir. Iniciativas como ésta suponen una solución concreta y medible para atender una demanda real de la sociedad. Según un estudio de la Federación Europea de Dolor, el 47% de la población tiene un nivel limitado de alfabetización en materia de salud.

Según explica Sonia García de San José, gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, “en el hospital sabemos y entendemos que una comunicación efectiva con el paciente es clave para su proceso asistencial. Cuando los pacientes comprenden su diagnóstico y su tratamiento, siguen mejor las indicaciones y pueden tomar decisiones informadas sobre su salud”.

En palabras de María Moya, CEO de Prodigioso Volcán, “somos pioneros en comunicación clara. Llevamos muchos años defendiendo esta disciplina comunicativa, que se fundamenta en el derecho a entender de las personas y la ciudadanía. Una perspectiva fundamental de ese derecho a entender es la de los pacientes. Este proyecto junto al Hospital Gregorio Marañón demuestra que es posible trabajar en la dirección adecuada».

Un trabajo conjunto y participativo

El proceso de elaboración ha contado, por un lado, con la participación de profesionales del centro público madrileño, tanto del Servicio de Aparato Digestivo y del Servicio de Anestesiología como de las áreas transversales de Admisión y Documentación Clínica, Calidad y Comunicación y, por otro, con expertos en comunicación clara de Prodigioso Volcán. Tanto los documentos originales como las propuestas de rediseño fueron debatidas, enriquecidas y validadas a través de una serie de encuestas con pacientes del hospital, para medir la utilidad real de los nuevos documentos, y que han manifestado la sustancial mejora en la claridad de los mismos.

El resultado final mantiene toda la información necesaria desde el punto de vista asistencial y legal, pero incorpora mejoras en el lenguaje y el diseño visual que favorecen la comprensión.