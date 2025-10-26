El PSOE exige al Gobierno de Ayuso que el Metro llegue a Las Águilas

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid ha respaldado la manifestación convocada este domingo por la Asociación Vecinal Las Águilas en el distrito de Latina, en demanda de una estación de Metro para el barrio en el marco de la ampliación de la Línea 11.

Pedro Barrero, concejal del PSOE y del distrito de Latina, asistió a la movilización y criticó la falta de acción del Gobierno regional, calificando el problema como una cuestión de «voluntad política» y no técnica.

El concejal socialista fue explícito en su respaldo a los manifestantes y en su reproche a la gestión de la Comunidad de Madrid. “Hoy hemos acompañado a los vecinos y vecinas de Las Águilas en una nueva movilización promovida por su asociación vecinal para reclamar algo tan básico como justo: que el Metro llegue de una vez a este barrio del sur de Madrid, Las Águilas”, declaró Barrero.

El edil urgió al Partido Popular (PP) a actuar, manifestando que deben «dejar de mirar hacia otro lado, dejar de hacerse fotos e inaugurar maquetas, y ponerse de una vez a trabajar para dar una respuesta real a los vecinos y vecinas de Las Águilas”. Para Barrero, la situación demanda un cambio de enfoque: “Es hora de pasar de las excusas a los hechos.”

La cifra de aislamiento

Barrero hizo hincapié en la necesidad de servicio para la gran masa de población afectada. Subrayó que se trata de «una zona con más de 52.000 habitantes» y donde, además, se proyectan «nuevos proyectos urbanísticos» que incrementarán la necesidad de transporte público.

El concejal socialista detalló las consecuencias del aislamiento actual del barrio: muchos vecinos deben caminar más de media hora para acceder al transporte público más cercano; quienes logran acceder, se enfrentan a «esperas de hasta 20 minutos» en líneas de autobús como la 138, 155 o 39.

El PSOE, a través de su representante, insistió en que esta situación de aislamiento y las demoras en el transporte son «una cuestión de voluntad política», rechazando cualquier posible justificación técnica por parte del Consorcio Regional de Transportes o del Gobierno de la Comunidad.