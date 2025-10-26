Madrid ciudadNoticias

Cortada parcialmente la circulación en la Línea 1 de Metro de Madrid (26/10)

El servicio de la Línea 1 de Metro de Madrid ha quedado parcialmente interrumpido, en ambos sentidos, esta tarde de domingo, 26 de octubre, desde las 13:50 horas. Hay varias estaciones afectadas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un breve comunicado, el corte entre Atocha y Pacífico se ha debido a una «asistencia sanitaria», no dándose más explicaciones. Se ha estimado un tiempo de solución de «más de 15 minutos». Sin embargo, a las 14:08 horas aún sigue interrumpido.

Aunque el corte en la Línea 1 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Atocha, Menéndez Pelayo y Pacífico, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras, tal y como señalan varios usuarios.

La línea 1 de Metro de Madrid conecta el norte y el sureste de la ciudad, discurriendo entre las estaciones de Pinar de Chamartín y Valdecarros, por un total de 33 estaciones con andenes de 90 metros, unidas por 23,876 km de vía en túnel de gálibo estrecho, con un recorrido que dura aproximadamente 1 hora. Inaugurada en 1919 por Alfonso XIII, es la línea de metro más antigua de Madrid y de España, y la segunda con mayor volumen de pasajeros de la red de Metro de Madrid después de la línea 6.

