Ciencia y tecnologíaComunidadNoticias

Madrid lidera cinco proyectos de investigación relacionados con el pistacho para impulsar su rentabilidad

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid lidera cinco proyectos de investigación relacionados con el pistacho para impulsar su rentabilidad. El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) cultiva este fruto seco con fines científicos en las fincas experimentales de Arganda del Rey y Aranjuez.

El primero de los estudios que están llevando a cabo es el relacionado con el estrés hídrico. Los investigadores someten a las plantas a periodos controlados de escasez de agua para analizar su reacción. Este examen suele realizarse durante los meses de mayo y junio, coincidiendo con el endurecimiento de la cáscara.

Asimismo, los expertos también observan la adaptación de este fruto al clima y al suelo de la región, en hasta ocho variedades diferentes, y se analiza cómo afecta la variabilidad de temperaturas y las heladas tardías a la producción. Por otro lado, aplicando distintos tipos de poda, tratan de adelantar la primera cosecha de la planta que, normalmente, se obtiene cuando han pasado entre cinco y siete años.

Los técnicos del IMIDRA trabajan, además, en el control y prevención de enfermedades del leñoso y buscan la manera de prevenir daños y proteger la cosecha. Por último, están estudiando la posibilidad de dar una segunda vida a la vaina y a la cáscara del pistacho, ya sea para usos gastronómicos o para generar nuevos materiales de producción.

En los últimos años, este fruto seco se ha consolidado como el más popular de la región, con 1.929 hectáreas dedicadas a su cultivo. Además de los trabajos de investigación que lleva a cabo el IMIDRA, en la Comunidad de Madrid hay 100 agricultores dedicados a la plantación de este producto.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Dos madrileños competirán en el concurso nacional de...

Madrid se suma al Día de Muertos mejicano...

Cortada parcialmente la circulación en la Línea 1...

El PSOE exige al Gobierno de Ayuso que...

Nuevos cortes de luz afectan a Madrid y...

Álex Jiménez y Lidia Campo liderarán a merengues...

La Galería de las Colecciones Reales recibe su...

Madrid ampliará dos institutos de Villa de Vallecas...

Usera y Villaverde vuelven a manifestarse este domingo...

Madrid celebra este domingo su 2ª Carrera Popular...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.