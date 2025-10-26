DistritosNoticiasVillaverde

Madrid ampliará dos institutos de Villa de Vallecas y Morata con 530 nuevas plazas públicas

Gacetín Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido, en su reunión de esta semana, la propuesta de adjudicación de las obras de ampliación de dos institutos de la región que sumarán 530 nuevas plazas educativas públicas de Secundaria y Bachillerato en el distrito madrileño de Villa de Vallecas y en el municipio de Morata de Tajuña. La inversión total para estas actuaciones asciende a 5 millones de euros, y está previsto que los trabajos comiencen a finales de año.

Así, en el IES María Rodrigo, situado en Villa de Vallecas, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades construirá 12 nuevas aulas que darán servicio a 390 estudiantes, además de un laboratorio, un aula de informática, otra de música y una de imagen y diseño. El presupuesto previsto para este proyecto es de 2,5 millones de euros, con un plazo de ejecución de diez meses.

Por otra parte, el IES Vega de Tajuña, en Morata de Tajuña, dispondrá de cuatro clases más de Bachillerato, que permitirán ampliar su capacidad en 140 plazas escolares, junto con una sala de apoyo, una de desdoble y cinco específicas (tres laboratorios, una clase de tecnología y una de dibujo). Al proyecto se destinará una cuantía de 2,5 millones de euros y tendrá un plazo de realización de 12 meses.

Estos trabajos en las infraestructuras de la educación pública regional tienen como principal objetivo garantizar la libertad de elección de centro a las familias madrileñas y responder a las necesidades de escolarización en zonas de crecimiento demográfico.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Dos madrileños competirán en el concurso nacional de...

Madrid se suma al Día de Muertos mejicano...

Cortada parcialmente la circulación en la Línea 1...

El PSOE exige al Gobierno de Ayuso que...

Nuevos cortes de luz afectan a Madrid y...

Álex Jiménez y Lidia Campo liderarán a merengues...

La Galería de las Colecciones Reales recibe su...

Finaliza la rehabilitación de la madrileña plaza de...

Madrid lidera cinco proyectos de investigación relacionados con...

Francisco Segovia se alza con el primer premio...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.