Francisco Segovia se alza con el primer premio del XXI Certamen Nacional de Pintura Rápida Jardín El Capricho 2025

Un total de 67 personas han participado en la XXI edición del Certamen Nacional de Pintura Rápida Jardín de El Capricho en Otoño. El concurso, organizado por la Junta Municipal del Distrito de Barajas, se ha celebrado hoy en el histórico parque del barrio de Alameda de Osuna, protagonista de la jornada.

El concejal de Barajas, Juan Peña, ha entregado los premios y ha destacado el «alto nivel de las obras presentadas, que han sabido reflejar, cada una con su estilo, la esencia de uno de los parques más singulares de la ciudad». Peña ha recordado que “el arte forma parte de la identidad de El Capricho desde el siglo XVIII, cuando la duquesa de Osuna impulsó su creación y diseño».

Los galardonados en esta edición han sido Francisco Segovia, que ha recibido el primer premio de 3.500 euros; Gabriel Andrei, ganador del segundo premio de 2.500 euros, y María Victoria Moreno, que se ha alzado con el tercer premio de 1.500 euros. Además, los participantes infantiles y juveniles, de 5 a 17 años, han recibido un lote de pintura como obsequio.

El jurado ha valorado especialmente el nivel artístico, la originalidad y la diversidad de técnicas empleadas en los trabajos premiados. Las obras ganadoras y las preseleccionadas podrán verse desde el próximo lunes, 27 de octubre, hasta el 23 de noviembre, en el Centro Cultural Gloria Fuertes, ubicado en la avenida de Logroño, 179.

Desde su puesta en marcha en 2004, este certamen se ha consolidado como una cita nacional de referencia y un emblema artístico y cultural del distrito de Barajas.