Usera y Villaverde vuelven a manifestarse este domingo contra el crematorio de la M-40

Las asociaciones vecinales de los distritos de Usera y Villaverde han convocado una nueva manifestación para este domingo 26 de octubre para exigir el rechazo definitivo a la solicitud de apertura de un horno crematorio en el Tanatorio de la M40, promovido por la empresa Parcesa. Esta movilización representa el cuarto intento de los colectivos para detener el proyecto, bajo el lema de que «Aquí nadie tira la toalla».

La protesta se iniciará a las 12:00 horas con dos columnas que partirán de puntos distintos: la estación de Metro de Villaverde-El Cruce y la plaza de los Ojos de la Mezquita, en el barrio de San Fermín (Usera). Ambas marchas convergerán y finalizarán su recorrido frente al propio Tanatorio de la M40.

La resolución pendiente y la cuestión sanitaria

La manifestación tiene lugar mientras el Ayuntamiento de Madrid mantiene pendiente la emisión de una resolución sobre la solicitud de primera ocupación y funcionamiento del horno crematorio, presentada por Parcesa el pasado 20 de agosto.

Los colectivos vecinales y la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) insisten en que la solicitud debe ser rechazada, argumentando que la salud de la población está en juego. Señalan que el proyecto contempla la construcción del crematorio a menos de 250 metros de edificios de viviendas, colegios, parques, centros de trabajo y establecimientos comerciales. Esto podría exponer a «varios miles de personas» a diario a sus gases contaminantes.

Los convocantes han advertido que, en caso de que el Consistorio emita una resolución favorable, presentarán alegaciones durante el periodo de información pública, reservándose la posibilidad de emprender recursos judiciales posteriores.

Crítica a la gestión y al entorno

Las asociaciones han instado al Ayuntamiento a tomar partido, afirmando que debe «elegir entre autorizar o denegar una actividad que sus responsables saben que es nociva para los vecinos y vecinas«.

Además, recuerdan que estos barrios ya conviven con diversas infraestructuras consideradas de impacto, como «depuradoras, estanques de tormentas, centros de tratamiento de lodos [y] subestaciones de gas». Los colectivos concluyen que el Consistorio debe decidir si «quiere velar por la salud de las personas que viven y trabajan» o si «vuelve a ponerse del lado de la empresa que busca el mayor beneficio sin importarle el entorno».

La protesta llega en un contexto de tensión, avivado por la publicación reciente de un vídeo promocional del Tanatorio de la M40 por parte de Parcesa, que, según las asociaciones, ha «encendido los ánimos» al considerarlo una burla a la «historia de luchas vecinales de Usera y Villaverde».