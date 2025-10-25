Madrid celebra este domingo su 2ª Carrera Popular Día del Ictus con más de 1.000 participantes

Llega el momento de ponerse en movimiento para frenar el ictus. Este domingo, la Carrera Popular Día del Ictus celebrará una mañana de salud, deporte y solidaridad en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Récord absoluto de inscritos en esta segunda edición de la Carrera Popular Día del Ictus, con más de 1.000 participantes que se moverán por su salud y para dar esa visibilidad que se merecen las personas que han padecido un ictus y los profesionales que la combaten desde la medicina y la investigación.

La Carrera Popular Día del Ictus arrancará a las 9:00 horas desde la Plaza San Juan de la Cruz con la salida de la carrera de 10 kilómetros, que realizará dos vueltas a un circuito de 5 kilómetros en el eje del Paseo de la Castellana, entre Joaquín Costa y las proximidades de Plaza de Colón.

Cinco minutos después llegará el momento de los participantes en la carrera corta, de 5 kilómetros (9:05), que tendrán que completar una vuelta a este céntrico recorrido por el corazón de Madrid.

Los encargados de ponerle el broche de oro a esta Carrera Popular Día del Ictus serán los participantes en la marcha para realizar caminando. Más inclusiva que nunca, esta prueba familiar por excelencia, en la que está permitida la participación infantil, será este año un poco más corta en distancia, de 3 kilómetros, con el objetivo de que se trate de una distancia asumible para todos, incluidos pacientes seriamente afectados en su movilidad por el impacto del ictus. Para que nadie se quede fuera de este día de lucha, de ilusión y de esperanza.

La Carrera Popular del Ictus nos invita a ponernos las zapatillas para que, con nuestras zancadas o pasos, cuidemos nuestra salud y ayudemos a que la investigación ofrezca mejores oportunidades a los que han sufrido o padecerán un ictus.

Las inscripciones para la Carrera del Día del Ictus aún están disponibles en todas sus modalidades hasta el sábado en la web oficial de la prueba (www. carrerapopulardiadelictus.es), a un precio de 12,80 euros para cualquiera de las dos carreras, y 9,80 euros en el caso de la marcha.

La Carrera Popular Día del Ictus está promovida por la Sociedad Española de Neurología, cuenta con el patrocinio de Fundación Jiménez Díaz y Quiz, y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

II CARRERA POPULAR DÍA DEL ICTUS