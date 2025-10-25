Ciudad Lineal celebra la diversidad cultural del distrito en el Festival de Danzas y Música Hispanoamericana

La Junta Municipal de Ciudad Lineal ha celebrado hoy, en el recinto ferial del mercadillo de la calle de Gandhi, el Festival de Danzas y Música Hispanoamericana, un encuentro gratuito y abierto a todos los públicos que ha llenado el distrito de ritmo y tradición. La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha participado en la jornada, que ha contado con actuaciones musicales, danzas, talleres infantiles y actividades de animación representativas de las distintas culturas hispanoamericanas presentes en el distrito.

El festival ha ofrecido una muestra representativa de la diversidad cultural hispanoamericana: desde la zarzuela madrileña con Zarzuela la Matritense, pasando por el tango argentino con Arrabal Tango, la música mexicana con Mariachis Sol de América, el flamenco del espectáculo Un Lorca, popular y flamenco, hasta los ritmos autóctonos latinoamericanos con Acento latino.

El encuentro ha supuesto una oportunidad para fomentar la convivencia intercultural en el distrito y poner en valor el legado artístico y musical de las comunidades latinoamericanas presentes en Madrid. Álvarez ha definido el festival como “una cita imprescindible para poner en valor la riqueza cultural que convive en nuestros barrios y para seguir fortaleciendo la convivencia entre vecinos a través del arte y la celebración”.