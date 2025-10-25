Madrid ampliará la capacidad tecnológica de los Centros de Procesamiento de Datos donde se alojan sus servidores

La Comunidad de Madrid va a ampliar la capacidad tecnológica de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) donde se alojan los servidores del Ejecutivo autonómico. Para ello, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana la adjudicación de dos contratos destinados a renovar y ampliar las infraestructuras digitales que dan soporte a la Administración regional.

Esta actuación, con una inversión superior a los 7,3 millones de euros, permitirá reforzar los sistemas de la Agencia para la Administración Digital (Madrid Digital), garantizando su seguridad, la alta disponibilidad de su servicio y un óptimo rendimiento en la prestación de los servicios públicos.

El primero de los contratos, adjudicado por más de 3,2 millones de euros, tiene como objetivo ampliar esta capacidad de los CPD donde se alojan los servidores de la Comunidad de Madrid. Gracias a esta mejora, será posible poner en marcha más rápidamente nuevos servicios, ahorrar costes y gestionar de forma más eficiente los recursos informáticos que utiliza la Administración regional.

Además, para garantizar que los sistemas funcionen sin interrupciones, Madrid Digital ha contratado Green Data Center, una infraestructura respetuosa con el medio ambiente y con un consumo energético más eficiente. Este centro trabajará de forma coordinada con los actuales, para asegurar la continuidad del servicio incluso en caso de incidencias.

El segundo contrato, adjudicado por más de 4,1 millones, se centra en reforzar la protección frente a ciberataques. Para ello, se instalarán sistemas de protección de última generación en los centros de datos de la región, capaces de detectar y bloquear amenazas de manera más rápida y eficaz, cumpliendo, además, con los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad.

Más de 190.000 empleados públicos

Madrid Digital presta servicios tecnológicos a los más de 190.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid distribuidos en 4.700 sedes interconectadas, y gestiona una infraestructura compuesta por más de 3.300 servidores virtuales, 415 bases de datos, y más de 1.900 sistemas de información y portales. Además, da soporte a 138.000 puestos de trabajo digitales y 84.000 líneas telefónicas, fundamentales para el funcionamiento diario de la administración regional.

Con estas actuaciones, el Gobierno regional refuerza su posición como referente en modernización tecnológica, mejorando la eficiencia de los servicios públicos, incrementando su capacidad de respuesta ante nuevas demandas, y promoviendo una administración más segura, ágil y cercana a los ciudadanos.