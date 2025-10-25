Nuevamente premiado el Hospital 12 de Octubre por sus «excelentes resultados» en gestión sanitaria y atención médica de alta complejidad

El Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha recibido el premio ‘TOP 20’ a la mejor Gestión Hospitalaria Global en la categoría de grandes hospitales de referencia regional y nacional.

Este reconocimiento destaca sus resultados en calidad asistencial, funcionamiento y eficiencia, y supone un nuevo hito en la excelente trayectoria del centro en estos reconocimientos, con cuatro premios y dos nominaciones como finalista en las últimas siete ediciones. Asimismo, el hospital ha sido distinguido por tercera vez en el Área de Respiratorio, consolidando la excelencia y reputación en esta especialidad.

El Hospital 12 de Octubre es el primero en logar los dos máximos galardones entregados por IQVIA -TOP-20 y TOP VALUE- en un mismo año, reforzando su posición de liderazgo tanto en los indicadores clásicos de gestión sanitaria, como en aquellos que ponen el foco en la asistencia sanitaria basada en valor y en las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

El Hospital 12 de Octubre es hoy uno de los centros sanitarios de mayor prestigio nacional e internacional, gracias a su equipamiento tecnológico, instalaciones y al trabajo desarrollado por sus más de 7.000 profesionales. Este reconocimiento se proyecta no sólo en su faceta asistencial, sino también en la docente e investigadora.

En los últimos años, ha experimentado una profunda transformación global, que incluye la construcción y el inicio de actividad del nuevo Edificio de Hospitalización, diseñado con el paciente y su entorno como eje central. De forma paralela, se ha impulsado la implantación de nuevos modelos de trabajo y la adopción de procedimientos asistenciales de vanguardia dirigidas a la mejorar de la calidad y seguridad en la práctica clínica.

La puesta en marcha del ‘Nuevo 12’ ha hecho posible, además, la incorporación de tecnologías de la información y comunicación –TIC- de última generación, como la telemedicina, la inteligencia artificial aplicada a la asistencia sanitaria o sistemas automatizados de apoyo médico, logístico y de cuidados, consolidando al hospital como un referente nacional e internacional en modernización y excelencia sanitaria.

PREMIO TOP 20 ÁREA RESPIRATORIO

El Hospital 12 de Octubre también ha conseguido por tercera vez el premio al Área de Respiratorio, en la categoría de hospitales con cirugía torácica, concedido por los resultados en la asistencia a patologías del aparato respiratorio en adultos, como neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la patología relativa al cáncer de pulmón, medidos con indicadores objetivos de calidad.

Los Premio TOP 20 son el resultado de un programa de evaluación de hospitales en España basado en indicadores objetivos. El Hospital 12 de Octubre ha conseguido numerosos galardones en las últimas convocatorias, con reconocimiento individual a muchos servicios y unidades. En esta edición, comparte categoría a la mejor Gestión Hospitalaria Global con los hospitales Puerta de Hierro Majdahonda, Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, y Agrupació Hospital Clínic – Hospital San Joan de Deu de Barcelona.