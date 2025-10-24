Se dispara un 17,4% el paro en Madrid en el 3º trimestre con 18.200 desempleados más

La ciudad de Madrid registró en el tercer trimestre de 2025 una tasa de paro del 7,9 %, continuando por debajo del 8 %, según los datos publicados por la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por sexos, la tasa masculina fue del 8,1 % y la femenina del 7,7 %.

En comparación con el conjunto del país, la tasa de paro de la ciudad se situó 2,6 puntos por debajo de la de España, que llega al 10,5 %; y una décima menos que la de la región que alcanzó el 8 %. En comparación interanual, el número de parados en la ciudad ha disminuido un 17,4%, lo que equivale a 32.400 parados menos que hace un año; aunque respecto al segundo trimestre de 2025, se constata un ascenso del 17,4%, correspondiente a 18.200 personas.

El número de personas activas también ha crecido respecto al mismo período de 2024, hasta llegar a 1.955.200, lo que representa un incremento interanual del 2 %, a pesar de que se observa un decrecimiento del 0,3 % respecto al trimestre anterior. Como resultado, la tasa de actividad se sitúa en el tercer trimestre de este año en el 63,8 %, casi un punto por encima de la media regional, superando también la tasa de actividad del 59,3 % registrada en el conjunto de España.

Entre la población a partir de 16 años, la tasa de actividad se ha situado una décima por debajo de la de hace un año. Por sexos, la tasa de actividad en los hombres ha experimentado un ligero decrecimiento de 0,5 puntos hasta el 67,7 % y la de las mujeres ha aumentado en 0,4 puntos, hasta el 60,5 %.

La ocupación, por su parte, experimenta una subida del 4,1 % interanual, alcanzando los 1.801.500 ocupados en la capital, mientras que decae en comparación al trimestre anterior en un 1,3 %, lo que se traduce en 23.300 personas menos trabajando.

Evolución por sectores

Por sectores de actividad, los trabajadores en Industria disminuyeron en el último año un 0,3 % y en Construcción un 7,9 %, y aumentaron en el sector Servicios, en el que el empleo ha crecido un 5,4 % respecto de hace un año, por lo que ya representa el 87,4 % del total.

El número de empresarios ha aumentado un 2,2 % en los doce últimos meses, y el de asalariados ha crecido un 4,3 %. Dentro de estos últimos, los asalariados del sector público disminuyen un 6,4 %, mientras que los del privado aumentan un 6,5 %. Los contratos de duración indefinida se han elevado en el último año un 6,4 % y los temporales han disminuido un 9,4 %. Los asalariados que cuentan con un contrato indefinido representan ya el 88,3 % del total.