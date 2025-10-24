Las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas convocan una manifestación contra las «mafias de desokupación»

La Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Puente de Vallecas ha hecho público un comunicado en el que, además de solicitar la ilegalización de empresas como APD Security Iberia, que la semana pasada «asaltó de forma violenta» el gimnasio La Fábrica, anima a la vecindad a participar en la manifestación convocada para el próximo viernes, 24 de octubre, por la «vivienda digna» y contra las “mafias de desokupación”.

La marcha comienza a las 19:30 horas en la sede del Club Deportivo La Fábrica, que se encuentra en el número 17 de la calle Alfonso XIII, y finalizará en el Estadio del Rayo Vallecano. A continuación se reproduce el comunicado de la coordinadora vecinal, que al igual que ha hecho la FRAVM, exige “la ilegalización de las empresas de desocupación” ya que considera que “deben ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado los que bajo mandato judicial actúen”.

COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE ASOCIACIONES VECINALES DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS EN RELACCION CON LOS HECHOS ACAECIDOS EL PASADO DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL CENTRO DEPORTIVO “LA FABRICA”.

Ante los recientes acontecimientos producidos en nuestro distrito, las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas queremos manifestar de forma clara y rotunda nuestra condena a la violencia ejercida por grupos fascistas, que actúan bajo el pretexto de la desocupación, pero lo que esconden no es más que una actitud provocadora y que en modo alguno podemos dar por válida. Exigimos al igual que la FRAVM la ilegalización de este tipo de grupos fascistas de forma especial APD Security Iberia protagonista de los hechos del pasado día 14 de octubre en nuestro barrio.

Los últimos incidentes protagonizados por este grupo, que actúa al margen de la ley, con el apoyo de algunos medios de comunicación que convierten a los agresores en víctimas, han generado un clima de inseguridad, tensión y miedo entre las vecinas y vecinos del distrito.

Estas actuaciones no solo no resuelven los problemas de convivencia o vivienda, sino que agravan la situación social y ponen en peligro la integridad física y moral de quienes habitan nuestros barrios y lo más grave es que retratan fielmente que las autoridades de nuestro barrio no son capaces de poner coto a este tipo de actuaciones.

Desde el movimiento vecinal llevamos décadas trabajando por un Puente de Vallecas más justo, inclusivo y solidario. Rechazamos frontalmente los discursos de odio, la criminalización de la pobreza y las prácticas violentas que pretenden sustituir a la justicia y al diálogo social.

Exigimos la ilegalización de las empresas de desocupación ya que consideramos que deben ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado los que bajo mandato judicial actúen ante este tipo de circunstancias, así como a las administraciones que garanticen la protección de todos los vecinos y vecinas, especialmente de los más vulnerables. Asimismo, reiteramos la necesidad de políticas públicas eficaces en materia de vivienda, servicios sociales y mediación comunitaria que aborden de raíz los problemas estructurales de nuestro distrito.

Por todo ello, desde la Coordinadora de Asociaciones Vecinales del Distrito de Puente de Vallecas, apoyamos la manifestación del próximo día 24 de Octubre que se realiza bajo el lema “FUERA MAFIAS DE DESOKUPACION DE NUESTROS BARRIOS” y llamamos a la participación vecinal en esta manifestación como expresión del NO de la vecindad a los grupos mafiosos que pretenden actuar en nuestro distrito.

Por una convivencia vecinal pacífica, democrática y basada en el respeto mutuo, decimos NO a la violencia y SÍ a los derechos que garanticen una vivienda y condiciones de vida dignas para toda la población.

Asociaciones vecinales de Puente de Vallecas integradas en la Coordinadora de AAVV de Puente de Vallecas: AV Puente de Vallecas-San Diego; AV Kasco Viejo; AV Doña Carlota-Numancia; AV Fontarron; AV Alto del Arenal; AV Norte Albufera; AV Nuevas Palomeras; AV Palomeras Bajas; AV La Viña de Entrevías; AV La Paz de Entrevías y AV Pozo del Tío Raimundo; AV Palomeras Sureste.

Madrid a 21 de Octubre de 2025.