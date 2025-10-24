Archivada la causa contra la polémica mascletà de Almeida en Madrid Río

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la investigación sobre la mascletà promovida por el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el de Valencia, que tuvo lugar el pasado 18 de febrero en la explanada del Puente del Rey, en Madrid Río. Duró 7 minutos y tuvo un coste aproximado de 48.000 euros.

Así se expone en el decreto de archivo al que ha tenido acceso Gacetín Madrid, en el que se señala que «no cabe perseguir penalmente los diez minutos de estrés acústico que se vaticinó que provocaría a los animales». En ella se emplearon 307 kilogramos de pólvora, una cantidad que superó ampliamente los 260 kilogramos que se emplearon en el cierre de las últimas Fallas valencianas. Asistieron el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y las falleras mayores de Valencia con sus cortes de honor.

Las críticas de PSOE y Más Madrid al evento no se hicieron esperar, dado que el regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se comprometió con su compañera del PP, la actualmente la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a traer a Madrid está tradicional fiesta valenciana si la popular accedía a la Alcaldía tras las Elecciones Municipales del 28-M. La portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, Maroto subrayó que “los madrileños y las madrileñas no tienen por qué pagar la fiesta porque el PP haya ganado las Elecciones en Valencia”.

Denuncia ante la Fiscalía

Por su lado, días antes la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid denunció el evento ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito de prevaricación ambiental o de prevaricación ordinaria dado que «podía causar daños sustanciales a la fauna».

Con todo ello, la Fiscalía madrileña ha señalado que no cabe incoar proceso penal alguno por que la Federación de Asociaciones Protectoras «no comparta la valoración de las autoridades gubernativas madrileña y valenciana» que la consideraban un evento cultural. Además, la investigación «no ha permitido concluir que algún animal sufriera menoscabo físico cuya curación requiriese de asistencia y/o tratamientos veterinarios» ni que se produjeran «daños sustanciales a la fauna silvestre presente en la Casa de Campo ni en los alojados en el Zoo Aquarium y el Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas Brinzal».

También se subraya que Delegación del Gobierno en Madrid «no opuso objeción alguna». «La documentación que acredita todo ello impide valorar que los responsables de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid impusiesen la mascletà sí o sí, por su sola voluntad o capricho, independientemente de lo que pudiesen tener que informar sobre su conformidad a derecho o a las condiciones de su celebración, los técnicos y responsables de las distintas Unidades Administrativas de los Centros Directivos municipales o de la Guardia Civil y Delegación del Gobierno», concluye la Fiscalía provincial madrileña.

Foto: Ayuntamiento de Madrid.