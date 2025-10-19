Ayuso anuncia desde EEUU que el asfaltado del circuito de Fórmula 1 en Madrid comenzará en «próximos días»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra estos días en Austin (Texas) de viaje institucional, donde hoy ha asistido al Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas.

En una entrevista para el canal de deportes DAZN, ha asegurado que la llegada de la F1 a Madrid ha provocado “mucha expectación” y que las obras «marchan bien». De hecho, en próximos días se comenzará con el asfaltado.

«Las obras van bien. De hecho, van más rápido de lo esperado. Ya en próximos días empezaremos con el asfaltado y luego lo que estamos haciendo también es ver los accesos e intentar que sea lo más cómodo posible para todos, porque no dejan de ser cientos de miles de personas que se dan cita a la vez en el mismo lugar. Hemos visto aquí también cómo es todo de difícil para acceder y nos encantaría que en nuestro caso fuera más ágil», ha subrayado.

«Vemos también que hay mucha ilusión por el Gran Premio en Madrid. Todo el mundo nos ha hablado de él, nos han preguntado y luego como entre ellos está Carlos Sainz, que está siendo, como hemos visto aquí, un embajador para todos, pues hace que todavía sea más interesante, más emocionante. Hay mucha expectación», ha concluido la jefa del Ejecutivo regional madrileño.