Abrir una empresa en Andorra: la decisión estratégica de empresarios franceses que buscan más por menos

Andorra se posiciona como un destino privilegiado para empresarios franceses que buscan optimizar su fiscalidad y disfrutar de una calidad de vida excepcional.

Abrir una empresa en Andorra no solo representa una estrategia financiera inteligente, sino también un cambio vital hacia un entorno más estable, seguro y favorable para los negocios.

Cada vez son más los emprendedores e inversores franceses que miran hacia el Principado de Andorra con interés. El atractivo no es solo fiscal, sino también estructural: un sistema bancario moderno, una ubicación estratégica entre Francia y España, y una política de atracción de talento extranjero que convierte al país en un entorno fértil para el crecimiento empresarial.

¿Por qué abrir una empresa en Andorra?

Abrir una empresa en Andorra se ha convertido en una alternativa viable y legal para quienes desean establecer su actividad económica en un país con una fiscalidad reducida y transparentemente regulada.

Algunas de las principales razones por las que empresarios franceses eligen Andorra son:

Bajos impuestos : El impuesto de sociedades en Andorra es del 10 % como máximo, con posibilidades de reducción según el tipo de actividad. Además, el IVA andorrano (IGI) es del 4,5 %, uno de los más bajos de Europa.

: El impuesto de sociedades en Andorra es del 10 % como máximo, con posibilidades de reducción según el tipo de actividad. Además, el IVA andorrano (IGI) es del 4,5 %, uno de los más bajos de Europa. Seguridad jurídica y económica : Andorra cuenta con una legislación moderna y adaptada a estándares europeos, lo que proporciona seguridad a los inversores.

: Andorra cuenta con una legislación moderna y adaptada a estándares europeos, lo que proporciona seguridad a los inversores. Ubicación estratégica : A solo unas horas de Toulouse o Perpiñán, Andorra ofrece proximidad con Francia sin estar sometida a la carga fiscal francesa.

: A solo unas horas de Toulouse o Perpiñán, Andorra ofrece proximidad con Francia sin estar sometida a la carga fiscal francesa. Alta calidad de vida: Seguridad, naturaleza, educación trilingüe y una excelente red sanitaria convierten al país en un lugar ideal para vivir con familia.

Un proceso que requiere asesoría especializada

Aunque abrir una empresa en Andorra es un proceso accesible, implica cumplir con requisitos específicos, tanto administrativos como legales. Desde la obtención de la autorización de inversión extranjera hasta el registro mercantil y la residencia activa como administrador, los pasos requieren experiencia y precisión para garantizar una instalación exitosa.

Es en este punto donde contar con una gestoría experta se vuelve esencial. MCA Assessors acompaña a empresarios franceses en cada etapa del proceso, simplificando los trámites y asegurando el cumplimiento total con la normativa andorrana.

El equipo de MCA se encarga de todo: desde el análisis inicial de viabilidad hasta la implantación efectiva del negocio y la gestión contable posterior.

¿Qué tipo de empresa se puede abrir?

Los modelos más frecuentes para extranjeros que desean abrir una empresa en Andorra son:

Sociedad Limitada (SL) : Ideal para pequeñas y medianas empresas, requiere un capital social mínimo de 3.000 €.

: Ideal para pequeñas y medianas empresas, requiere un capital social mínimo de 3.000 €. Sociedad Anónima (SA): Pensada para proyectos de mayor envergadura, con un capital mínimo de 60.000 €.

Ambos tipos societarios permiten participación extranjera al 100 %, siempre que se obtenga la aprobación previa del Gobierno de Andorra.

¿Quién puede abrir una empresa en Andorra?

Cualquier ciudadano extranjero, incluyendo franceses, puede abrir una empresa en Andorra, ya sea como residente o desde el extranjero.

Sin embargo, si se desea gestionar activamente la empresa desde el país, es necesario solicitar la residencia activa para trabajadores por cuenta propia, lo que implica establecer la residencia fiscal en el país.

Este tipo de residencia exige ciertos requisitos, como:

Inversión mínima en el capital de la empresa.

Alta en la CASS (seguridad social andorrana).

Realizar depósito de 50000€ al AFA (Autoridad Financiera Andorrana)

Estancia mínima de 183 días anuales en Andorra.

Estos requisitos, aunque estrictos, son completamente manejables con la guía adecuada, y abren la puerta a los beneficios fiscales y de calidad de vida que ofrece el Principado.

MCA Assessors: la gestoría de confianza para empresarios franceses

MCA Assessors se ha especializado en atender a empresarios extranjeros —particularmente del mercado francés— que desean abrir una empresa en Andorra. Su enfoque va más allá de la simple gestoría: ofrecen un servicio integral que incluye consultoría estratégica, gestión documental, asesoría fiscal y contabilidad continua una vez establecida la empresa.

Gracias a su experiencia con el público francés y a su dominio de los procedimientos transfronterizos, el equipo de MCA entiende a la perfección las necesidades y expectativas de quienes buscan una nueva etapa profesional y personal en Andorra.

¿Por qué los franceses eligen a MCA?

Atención en francés y asesoramiento personalizado .

. Conocimiento profundo del sistema fiscal francés y andorrano , facilitando la transición sin sorpresas.

, facilitando la transición sin sorpresas. Acompañamiento completo , desde la idea hasta la implementación de la empresa.

, desde la idea hasta la implementación de la empresa. Transparencia y confianza, valores clave para emprender en otro país.

Abrir una empresa en Andorra representa una oportunidad única para los empresarios franceses que desean crecer en un entorno fiscalmente ventajoso, seguro y con una alta calidad de vida. Sin embargo, para aprovechar todo el potencial que ofrece el Principado, es fundamental contar con el acompañamiento de expertos.

MCA Assessors se posiciona como la opción ideal para quienes buscan establecerse en Andorra sin complicaciones, con la tranquilidad de estar respaldados por un equipo profesional y comprometido con el éxito de sus clientes.