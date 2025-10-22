Madrid premiará con un viaje a Egipto el esfuerzo académico y el compromiso social de 20 estudiantes

La Comunidad de Madrid ha presentado un programa pionero con el que 20 jóvenes madrileños, de entre 16 y 17 años, viajarán a Egipto en una expedición única que fusionará cultura, deporte, aventura y solidaridad. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, he explicado que Madrid Xplora es un proyecto educativo y social que busca premiar el esfuerzo académico y el compromiso social de los estudiantes.

Esta iniciativa, anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región, se desarrollará entre el 13 y el 21 de junio de 2026, y permitirá a los adolescentes explorar alguno de los enclaves más emblemáticos del país como las pirámides de Giza, el templo de Karnak o el Valle de los Reyes.

Además de descubrir los secretos de una de las civilizaciones más influyentes de la historia, los participantes también podrán remar en kayak por el Nilo, acampar en el desierto y realizar actividades deportivas y sociales. Estos 20 aventureros irán acompañados de un equipo de 12 profesionales que les guiarán durante toda la expedición.

Para poder participar, los aspirantes deberán tener todas las asignaturas aprobadas (ya sea de la ESO o de ciclos de Formación Profesional), contar con el Carné Joven de la Comunidad de Madrid y presentar su Proyecto Xplora, un trabajo relacionado con el deporte, la nutrición y la salud física y mental, que podrá ser escrito, musical, audiovisual o manual, como una maqueta.

Madrid Xplora seleccionará a los candidatos de entre las solicitudes que se presenten hasta el 9 de enero de 2026. Para apuntarse, los jóvenes deberán rellenar el siguiente formulario Madrid Xplora 2026, o visitar la página web https://madridxplora.com/.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Juventud, que ya ha comenzado a enviar a los centros educativos de la región la invitación para que los alumnos que estén interesados puedan participar. También colaboran en este proyecto la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional y el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas).