Cortada la circulación en la Línea 1 de Metro de Madrid con 6 estaciones afectadas

El servicio de la Línea 1 de Metro de Madrid entre las estaciones de Ríos Rosas y Sol ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, esta noche de martes a miércoles, 22 de octubre, desde las 23:30 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a una «incidencia en un tren», no dándose más explicaciones, y se ha dado un «tiempo estimado de solución más de 30 minutos». A las 23:53 horas aún sigue cortado.

Aunque el corte en la Línea 1 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Ríos Rosas, Iglesia, Bilbao, Tribunal, Gran Vía y Sol, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras.