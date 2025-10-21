Villaverde prepara sus campamentos urbanos de Navidad

La Junta Municipal de Villaverde vuelve a apostar por la conciliación con una nueva edición de los Campamentos Urbanos de Navidad 2025-2026, una iniciativa gratuita que ofrecerá 500 plazas durante las vacaciones escolares de diciembre y enero. Los campamentos combinan actividades de ocio, aprendizaje y convivencia con un servicio de desayuno y comida, pensado para ayudar a las familias trabajadoras durante el periodo no lectivo.

Las actividades se desarrollarán entre el 22 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, en los colegios públicos CEIP Cristóbal Colón, CEIP Ciudad de los Ángeles, CEIP Antonio de Nebrija, CEIP El Greco y CEIP Sagunto. Cada centro ofrecerá 100 plazas, con un horario amplio que se extiende de 7:30 a 16:30 h, incluyendo acogida matinal con desayuno, juegos, talleres educativos y almuerzo.

Los campamentos están dirigidos a menores escolarizados desde el 2º ciclo de Educación Infantil hasta 6º de Primaria en centros ordinarios del distrito, o que residan en Villaverde y que sus padres y madres o tutores legales estén trabajando. Además, se reserva un 20% de las plazas para familias en situación de vulnerabilidad social, y se garantizan plazas adaptadas para menores con diversidad funcional.

Para las familias que estén interesadas, el plazo de inscripción permanecerá abierto desde las 9:00 h del jueves 30 de octubre hasta las 23:59 h del miércoles 5 de noviembre de 2025. Las solicitudes pueden hacerse online a través de este enlace o por teléfono, llamando al 678 967 267, una vez que se abra el plazo de inscripción.

En caso de que la demanda supere el número de plazas, se realizará un sorteo público el 6 de noviembre para establecer el orden de admisión. Los listados provisionales se publicarán el 11 de noviembre en la web del distrito, y los definitivos el 21 de noviembre.

Además, se advierte que la asistencia al campamento es obligatoria durante todo el periodo, por lo que las ausencias no justificadas supondrán la pérdida de plaza y podrán impedir la participación en futuras convocatorias durante tres años. Puedes consultar toda la información del programa del Campamento Urbano de Navidad en este documento.