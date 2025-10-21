Ciudad Lineal destina 185.000 euros a la mejora de la IDB Doctor Cirajas

La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha visitado hoy la Instalación Deportiva Municipal Básica Doctor Cirajas para conocer de primera mano las obras de mejora que se están llevando a cabo en este espacio.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 185.000 euros, tienen una duración estimada de tres meses. Álvarez ha subrayado que estas mejoras reflejan “el compromiso de la junta municipal con el deporte de proximidad y con la creación de espacios públicos cuidados y accesibles para el uso y disfrute de todos los vecinos”.

Las obras consisten en la adecuación de pavimentos exteriores y alcorques, mejoras de accesibilidad, rehabilitación de pistas y muros, colocación de mobiliario urbano en el espacio ajardinado y el área de mayores, adecuación de accesos e instalación de barandillas en las inmediaciones.

Esta actuación forma parte del plan de conservación y mejora que la junta municipal está desarrollando en las instalaciones deportivas básicas del distrito como las ya efectuadas en las IDB Trece Rosas y Pueblo Nuevo, así como la limpieza de muros por pintadas o grafitis en distintos equipamientos.