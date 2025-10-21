Los madrileños consumirán este año 550.000 kg de dulces típicos de Todos Los Santos: buñuelos, huesos de santo, panellets, empiñonados…

El próximo 1 de noviembre es la festividad de “Todos los Santos”, y se mantiene la más dulce tradición, de regalar y consumir los deliciosos “buñuelos de viento” y los exquisitos huesos de santo.

Las cerca de 600 pastelerías de la Comunidad de Madrid venderán este año durante la campaña 2025 cerca de 550.000 kilogramos de dulces tradicionales (buñuelos, huesos de santo, panellets, empiñonados, almendrados), según datos estimativos de ASEMPAS (Pasteleros de Madrid) que preside Don Jonatan Yagüe Gallardo.

Los “buñuelos de viento” son los dulces más demandados por los madrileños que consumirán alrededor de 400.000 kilogramos , siendo los más consumidos los de nata, crema, trufa, cabello de ángel junto a otras variedades. Las pastelerías venderán unos 88.000 kilogramos de “huesos de santo” y cerca de 11.000 kilogramos de panellets, empiñonados y almendrados y otros 22.000 kilogramos de productos de Halloween.

Los diferentes productos de Halloween, una tradición británica, están cada vez más extendidos en todo el mundo por estas fechas. Y aparece en el mercado la figura del bollo mejicano conocido como el “pan de muerto” que tradicionalmente se consume el día de difuntos.

Consumiendo durante la temporada (30 días) una media de 75 gramos de “buñuelos” por habitante en la Comunidad de Madrid. Casi una tercera parte de consumo en huesos de santo, pero vendiéndose y consumiéndose de forma más estacional los últimos 10 días y en las fechas más cercanas a la fecha del día de “Todos los Santos”.

Los “buñuelos” empezaron a consumirse en palacios y conventos durante la Edad Media, extendiéndose más tarde su elaboración a casas particulares y después a obradores de pastelería. Los huesos de santo, empiñonados y almendrados tienen un claro origen árabe como todos los dulces elaborados a base de almendra, miel y azúcar. Sigue el aumento de consumo en productos de Halloween, una tradición británica cada vez más extendida en todo el mundo.