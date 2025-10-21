Ayuso pide a Trump que elimine los aranceles a productos gastronómicos de la UE: «es una inversión»

La presidenta de la Comunidad ha pedido hoy a la Administración del rpesidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que elimine los aranceles de productos gastronómicos de la Unión Europea como el vino y el aceite.

Así lo ha indicado en un encuentro con inversores norteamericanos organizado por Invest in Madrid en la quinta jornada de su viaje institucional a Austin (Texas). La jefa del Ejecutivo autonómico ha asegurado que esta decisión es “salud e inversión”.

Nodo de Industria e Innovación en Defensa y Seguridad

Por otro lado, Ayuso ha anunciado la creación de un nuevo Nodo de Industria e Innovación en Defensa, Seguridad y Tecnologías Duales, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito militar y civil, reforzando su posición como “referencia” en estos ámbitos y situarse a la altura de regiones punteras en Europa como Hamburgo o la Île de France.

La jefa del Ejecutivo autonómico asegurado que este nuevo organismo será una plataforma en la que integrar a todos los actores del sector, pequeñas y grandes empresas, universidades y centros de investigación”, ha detallado la jefa del Ejecutivo autonómico.

La presidenta madrileña ha resaltado la importancia de estos dos ámbitos para los gobiernos de todo el mundo, al tiempo que ha recordado Madrid es la primera región industrial en materia de defensa de España, concentrando el 54% de los empleos directos del sector y el 61% del volumen de facturación de las empresas.

En este sentido, ha recordado que en Madrid están ubicados centros de referencia nacional, como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y universidades de vanguardia como la Politécnica, que participa en el programa DIANA de la OTAN.