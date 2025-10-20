Madrid se llena este viernes de pianos de cola

Este viernes, 24 de octubre, el centro de Madrid se vuelve a llenar de pianos en una jornada que invita a todo el mundo a acercarse a la música y a las melodías que emanan de los pianos. Desde el Barrio de Las Letras, hasta la plaza de Santa Cruz y la Plaza Mayor, se podrá seguir un recorrido de 10 pianos de cola y gran cola que estarán a disposición de todo aquel que los quiera tocar.

De la mano de la Fundación Occident, de GCO (Grupo Catalana Occidente) y el Concurso Internacional Maria Canals, en colaboración con la Asociación de comerciantes del Barrio de las Letras, los pianos regresan en 2025 a las ubicaciones tradicionales donde se celebra esta actividad cultural, como son las plazas de Santa Ana, de las Cortes, de Platerías, de Canalejas, la plaza de Santa Cruz o la emblemática Plaza Mayor.

Profesionales, estudiantes, aficionados y aficionadas o, incluso, aquellas personas que nunca se hayan atrevido a sentarse delante de un piano, lo podrán hacer con la ayuda de un instructor que estará dispuesto a acompañarle en esta primera incursión con las 88 teclas de los pianos.

La original idea de colocar pianos de cola en zonas céntricas de la ciudad, para que quien quiera pueda sentarse a tocarlos, la impulsó el Concurso Internacional Maria Canals en la ciudad de Barcelona, y de la mano de Fundación Jesús Serra, se extendió por primera vez a Madrid en el año 2012.

Desde entonces, cada año se ha repetido esta fiesta de la música, la diversidad de estilos y la democratización de la práctica de un instrumento que no siempre es accesible para todo el público. Los 10 pianos repartidos por la ciudad de Madrid se podrán encontrar en las siguientes ubicaciones: