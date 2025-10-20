Madrid contrata solamente a 23 enfermeros para reforzar la «saturada» vacunación de gripe y COVID, denuncia CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado que los servicios de salud afrontan las campañas de vacunación de gripe y COVID-19 «sin refuerzos de personal, lo que está provocando ya una situación de agendas saturadas, bloqueadas, que repercute directamente en la calidad asistencial, una semana después del inicio de la campaña».

De hecho, tal y como ha comprobado CSIF a partir de los datos de la Seguridad Social, la sanidad de todas las comunidades autónomas prescindió de un total de 7.800 profesionales en septiembre, lo que revela la precariedad en el empleo de este ámbito, con una temporalidad que todavía se mantiene en el 40%. Así lo ha reconocido el propio ministro de Función Pública, Óscar López, la semana pasada en el Congreso.

«Todos los años se repite la misma situación dada la escasa planificación. Y la situación se va a agravar previsiblemente con la llegada de frío, por lo que prevemos que se produzcan situaciones de colapso en hospitales de toda España», critican.

Los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III indican que la gripe continúa escalando y ya supera a la COVID-19 en síndromes respiratorios en Atención Primaria. A nivel nacional, los casos de infecciones respiratorias —gripe, COVID y VRS— ya han superado el umbral epidémico con 441,2 casos por 100.000 habitantes, frente a 349,6 la semana anterior.

Comunidad de Madrid

En nuestra región, de cara a la campaña de vacunación, «únicamente se han contratado 23 profesionales de enfermería» para la vacunación de virus respiratorios y, posteriormente, para vacunar de la gripe en residencias de mayores y discapacitados por parte de UAR (Unidades de Atención a Residencias).

Estos trabajadores están en activo desde el 15 de septiembre y sus contratos finalizarán en diciembre, «cuando todavía se está en plena campaña de vacunación». A CSIF Sanidad Madrid esta cifra le parece «totalmente insuficiente, teniendo en cuenta que Atención Primaria asume el 85% de la vacunación del total de la población madrileña».

Por todo esto, desde CSIF Madrid «solicitamos a la Consejería de Sanidad, que aumente el contrato de profesionales para fortalecer el plan de invierno».

Foto: Comunidad de Madrid.