Madrid se prepara para la movilidad aérea en 10 años: drones, eVTOL tripulados, vertipuertos y autopistas aéreas

El Ayuntamiento de Madrid ha dado esta mañana un paso más en la regulación de la movilidad aérea urbana, llamada a convertirse en una solución clave para el transporte en las ciudades. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado en el Palacio de Cibeles el I Foro de Movilidad Aérea Urbana, que ha contado con la presencia de representantes institucionales y expertos en la materia.

En esta cita, se ha presentado el Libro Blanco de la Movilidad Aérea Urbana de Madrid, una herramienta que, según Almeida, se convierte desde hoy en la primera piedra de la estructura normativa que desarrollará este tipo de transporte en Madrid, además de una referencia tanto para los responsables públicos como para los agentes privados y la ciudadanía y que sitúa a la capital española como la gran ciudad europea líder en este ámbito.

Durante su intervención en la apertura de este foro, Almeida ha subrayado que “Madrid tiene que liderar y avanzar en todos los debates que mejoren la movilidad y la innovación como es la movilidad aérea urbana”. Asimismo, ha calificado de “hito fundamental” para la capital la aprobación del Libro Blanco de la Movilidad Aérea Urbana de Madrid. En este contexto, el alcalde ha anunciado que antes de que termine 2028, la capital contará con una normativa en esta materia.

El alcalde ha señalado algunos de los beneficios del desarrollo de este tipo de movilidad como “el traslado de medicamentos entre centros de salud, la gestión de emergencias y la distribución logística de mercancías, entre otros”. Además, ha recordado el objetivo de las políticas de movilidad del Ayuntamiento: “un trasporte más eficiente, más sostenible y con la innovación como sello de identidad”.

Fue en septiembre de 2023 cuando la ciudad de Madrid dio el primer paso para situarse a la vanguardia en la regulación de este sector con la creación de la Comisión de Movilidad Aérea Urbana. Integrada por cerca de 80 miembros y con representantes de los tres niveles de la Administración (Ayuntamiento de Madrid, Ejecutivo autonómico y Gobierno de España), entes públicos, universidades, centros tecnológicos, empresas y profesionales del sector aeroespacial, esta comisión ha desarrollado sus trabajos a través de seis grupos especializados en normativa, seguridad, operaciones, infraestructura, medio ambiente y ciudadanía y operadores económicos. Todo el debate generado en la comisión y los grupos de trabajo cristaliza ahora en el Libro Blanco de la Movilidad Aérea Urbana de Madrid.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha agradecido su trabajo a todos los participantes en la Comisión de Movilidad Aérea Urbana y en la redacción del Libro Blanco presentado hoy por poner las bases de un proyecto que permitirá a Madrid liderar el desarrollo de esta modalidad de transporte en las ciudades que facilitará un avance notable en materia de “sostenibilidad y liberación de espacio público”. El delegado ha destacado que la capital está en condiciones de ocupar este lugar por tres razones: “Contamos con un ecosistema institucional fuerte, con la presencia de todas las administraciones; unas potentes infraestructuras logísticas, aeroportuarias y de conexión y, también, con un fortísimo sector aeroespacial que incentiva la colaboración público-privada”. Todo ello, según Carabante, hará factible que “el cielo de Madrid se convierta en la nueva realidad de este tipo de movilidad”.

Una hoja de ruta para la próxima década

El Libro Blanco presentado este lunes define una hoja de ruta dividida en tres fases temporales para el desarrollo de la movilidad aérea urbana en la capital, desde su situación actual hasta un escenario en el que este nuevo tipo de desplazamientos sea una realidad integrada en el sistema urbano y metropolitano. No se trata, en todo caso, de un calendario cerrado, sino de un marco de trabajo que establece hitos, prioridades y condiciones necesarias para el desarrollo ordenado de este tipo de movilidad.

En el corto plazo (2026-2028), se da prioridad a la creación de estructuras de gobernanza sólidas, al desarrollo normativo municipal y a la coordinación con el marco autonómico, nacional y europeo. También se pondrán en marcha proyectos piloto y entornos de experimentación controlados. Esta fase inicial permitirá sentar las bases regulatorias, operativas y tecnológicas necesarias para un desarrollo seguro y eficiente de la movilidad aérea urbana, en el que queden aseguradas la participación ciudadana y la integración interinstitucional.

Asimismo, se actualizarán los procedimientos municipales de ocupación del espacio público por parte de drones, incorporando criterios de riesgo en tierra y condiciones ambientales y urbanísticas; se consolidará la Unidad de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal y se crearán equipos especializados en vigilancia, inspección y gestión de movilidad aérea en la ciudad; se elaborará un inventario de actividades económicas asociadas al desarrollo de este sector, y se lanzarán campañas de información ciudadana que impulsen la aceptación social de este nuevo modelo de movilidad.

La etapa posterior comprende las acciones a desarrollar a medio plazo, entre 2029 y 2031. Será el momento de consolidar el marco de gestión, la cooperación institucional y la expansión tecnológica, como el despliegue de U-space (conjunto de sistemas y procedimientos que garantizarán el acceso seguro, eficiente y asequible al espacio aéreo de operaciones de drones o aeronaves autónomas). Se regulará en esta etapa el impacto ambiental y urbanístico de la movilidad aérea urbana y se impulsará la estandarización de criterios de seguridad.

Se lanzará una plataforma digital de tramitación única y se crearán oficinas de atención y acompañamiento a empresas y operadores del sector. El libro señala que esta fase está orientada a generar un ecosistema industrial y tecnológico maduro que posicione a la ciudad como referente europeo en la gestión de la tercera dimensión urbana.

Esta etapa intermedia permitirá, tras la identificación de ubicaciones idóneas realizada en la fase previa, el desarrollo de infraestructuras tecnológicas de apoyo en ámbitos como la meteorología o las comunicaciones y la participación en los primeros prototipos y pilotos de vertipuertos (espacios de despegue y aterrizaje), dronepads o sistemas drone-in-a-box.

Finalmente, el Libro Blanco plantea que, a partir de 2032, Madrid cuente con las herramientas que garanticen la expansión y maduración del sistema, incorporando operaciones más complejas, la integración plena de eVTOL tripulados (aeronaves de despegue y aterrizaje vertical eléctrico), el desarrollo de corredores aéreos y la ampliación de infraestructuras estratégicas.

Se prevé una actualización normativa basada en la evaluación, la experiencia y la obtención de datos a partir de las experiencias piloto, así como el fortalecimiento de indicadores de sostenibilidad y aceptación ciudadana. En esta fase, la ciudad habrá avanzado, señala el libro, hacia la integración total de la movilidad aérea urbana como parte estructural de su red de movilidad, conectada con otras ciudades inteligentes y garantizando beneficios económicos, ambientales y sociales a largo plazo.

La transformación de la movilidad, pilar de Madrid 360

La redacción y publicación del Libro Blanco de la Movilidad Aérea Urbana entronca con uno de los pilares básicos de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, aprobada en 2019 por el Gobierno municipal liderado por Almeida: la transformación de la movilidad en la ciudad.

En estos seis años, Madrid 360 ha situado a la capital de España como referente europeo en este terreno, con 476 millones de viajeros en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) el pasado año, llegando al 55 % de viajes sostenibles de los casi 14 millones de desplazamientos que se producen cada día en la ciudad y, todo ello, con un impacto directo en la calidad de vida de los madrileños al haber logrado cumplir con la directiva europea de calidad del aire los tres últimos años. Esta apuesta también está impulsando operaciones de transformación urbana como la que se está ejecutando actualmente en la A-5, con su soterramiento y la construcción del futuro Paseo Verde del Suroeste.