Almeida anuncia que los 96 nuevos equipamientos comprometidos hasta 2027 están ya finalizados o en construcción

Los 96 nuevos equipamientos municipales comprometidos por el Ayuntamiento de Madrid hasta junio de 2027 ya están construidos o en construcción. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un acto en el que ha hecho balance del desarrollo del Plan de Equipamientos Madrid Capital 21, el programa de construcción de nuevas dotaciones puesto en marcha por el Consistorio para el periodo 2019-2027.

Acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y otros miembros del Gobierno municipal, el alcalde ha explicado que, con el comienzo de las obras hace unos días del nuevo centro cultural y juvenil de la calle Canal de Panamá, en Ciudad Lineal, el plan ha alcanzado el objetivo de los 96 equipamientos. De ellos, 77 están ya finalizados y 19 están en construcción. Todos ellos suman una inversión de más de 536 millones de euros.

En palabras de Almeida, el Ayuntamiento ha puesto en marcha “la transformación más ambiciosa de cualquier gobierno municipal desde el punto de vista de los equipamientos”, un proceso que ha implicado “un esfuerzo presupuestario extraordinario” y que es fruto de “un trabajo incansable y coordinado” para garantizar una ciudad “a la altura de los madrileños”. Asimismo, ha destacado el compromiso del Consistorio de “seguir trabajando en todos aquellos barrios donde los vecinos demanden un equipamiento necesario”.

Bajo la “convicción de que la calidad de vida de los vecinos debe ser la misma en los 131 barrios de la ciudad”, Almeida ha subrayado que el Ayuntamiento impulsa “una política de reequilibrio territorial que se basa en los hechos y se sustenta en realidades palpables que ya están disfrutando los vecinos de Madrid”.

Equipamientos de todo tipo y en todos los distritos

El alcalde ha subrayado la variada tipología de los nuevos equipamientos, que incluyen desde centros de mayores, juveniles, de día y de servicios sociales hasta escuelas infantiles, bibliotecas, centros culturales y equipamientos deportivos, pasando por comisarías integrales de Policía Municipal, bases operativas de SAMUR-PC, instalaciones de Bomberos o dotaciones administrativas y equipamientos de economía, empleo e innovación.

Entre los nuevos equipamientos, destaca el esfuerzo realizado en el ámbito social, que suma 34 dotaciones. Las instalaciones destinadas a seguridad y emergencias ascienden a 21, mientras que las deportivas suman 15 y las culturales, 12. Asimismo, el reequilibrio territorial es uno de los grandes pilares del plan. En este sentido, el Ayuntamiento ha plasmado su firme compromiso con los distritos del sur y el este de la ciudad ya que, de los 96 nuevos equipamientos, 45 están en estos distritos.

Un plan abierto que responde a las necesidades de los distritos

Es la primera vez que el Consistorio pone en marcha una planificación a ocho años vista de nuevas dotaciones para la ciudad. Para ello, se han conjugado las demandas de los 21 distritos y de las diferentes áreas de Gobierno. Asimismo, como ya se anunció en el momento de su presentación, se trata de un plan no cerrado que ha ido adaptándose a las necesidades cambiantes de la ciudad y sus barrios, lo que ha supuesto la incorporación de nuevas propuestas inicialmente no previstas.

El plan nació con un primer compromiso: que la mitad de los 96 nuevos equipamientos, es decir, al menos 48, estuvieran finalizados en 2023, cifra que incluso se superó, ya que fueron 49 los concluidos antes de finalizar el pasado mandato. Ahora, con el equipamiento número 96 ya en construcción, el Ayuntamiento confirma que el Plan de Equipamientos estará por encima de la cifra inicialmente prevista y superará el centenar de nuevas dotaciones cuando finalice el presente mandato.

Los 96 nuevos equipamientos de Madrid Capital 21