Almeida anuncia que los 96 nuevos equipamientos comprometidos hasta 2027 están ya finalizados o en construcción

Los 96 nuevos equipamientos municipales comprometidos por el Ayuntamiento de Madrid hasta junio de 2027 ya están construidos o en construcción. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un acto en el que ha hecho balance del desarrollo del Plan de Equipamientos Madrid Capital 21, el programa de construcción de nuevas dotaciones puesto en marcha por el Consistorio para el periodo 2019-2027.
Acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y otros miembros del Gobierno municipal, el alcalde ha explicado que, con el comienzo de las obras hace unos días del nuevo centro cultural y juvenil de la calle Canal de Panamá, en Ciudad Lineal, el plan ha alcanzado el objetivo de los 96 equipamientos. De ellos, 77 están ya finalizados y 19 están en construcción. Todos ellos suman una inversión de más de 536 millones de euros.
En palabras de Almeida, el Ayuntamiento ha puesto en marcha “la transformación más ambiciosa de cualquier gobierno municipal desde el punto de vista de los equipamientos”, un proceso que ha implicado “un esfuerzo presupuestario extraordinario” y que es fruto de “un trabajo incansable y coordinado” para garantizar una ciudad “a la altura de los madrileños”. Asimismo, ha destacado el compromiso del Consistorio de “seguir trabajando en todos aquellos barrios donde los vecinos demanden un equipamiento necesario”.
Bajo la “convicción de que la calidad de vida de los vecinos debe ser la misma en los 131 barrios de la ciudad”, Almeida ha subrayado que el Ayuntamiento impulsa “una política de reequilibrio territorial que se basa en los hechos y se sustenta en realidades palpables que ya están disfrutando los vecinos de Madrid”.
Equipamientos de todo tipo y en todos los distritos
El alcalde ha subrayado la variada tipología de los nuevos equipamientos, que incluyen desde centros de mayores, juveniles, de día y de servicios sociales hasta escuelas infantiles, bibliotecas, centros culturales y equipamientos deportivos, pasando por comisarías integrales de Policía Municipal, bases operativas de SAMUR-PC, instalaciones de Bomberos o dotaciones administrativas y equipamientos de economía, empleo e innovación.
Entre los nuevos equipamientos, destaca el esfuerzo realizado en el ámbito social, que suma 34 dotaciones. Las instalaciones destinadas a seguridad y emergencias ascienden a 21, mientras que las deportivas suman 15 y las culturales, 12. Asimismo, el reequilibrio territorial es uno de los grandes pilares del plan. En este sentido, el Ayuntamiento ha plasmado su firme compromiso con los distritos del sur y el este de la ciudad ya que, de los 96 nuevos equipamientos, 45 están en estos distritos.
Un plan abierto que responde a las necesidades de los distritos
Es la primera vez que el Consistorio pone en marcha una planificación a ocho años vista de nuevas dotaciones para la ciudad. Para ello, se han conjugado las demandas de los 21 distritos y de las diferentes áreas de Gobierno. Asimismo, como ya se anunció en el momento de su presentación, se trata de un plan no cerrado que ha ido adaptándose a las necesidades cambiantes de la ciudad y sus barrios, lo que ha supuesto la incorporación de nuevas propuestas inicialmente no previstas.
El plan nació con un primer compromiso: que la mitad de los 96 nuevos equipamientos, es decir, al menos 48, estuvieran finalizados en 2023, cifra que incluso se superó, ya que fueron 49 los concluidos antes de finalizar el pasado mandato. Ahora, con el equipamiento número 96 ya en construcción, el Ayuntamiento confirma que el Plan de Equipamientos estará por encima de la cifra inicialmente prevista y superará el centenar de nuevas dotaciones cuando finalice el presente mandato.
Los 96 nuevos equipamientos de Madrid Capital 21
- CDM La Cebada (Centro).
- Escuela Infantil Lolo Rico-Bruja Avería (Centro).
- Escuela Infantil Fúcar (Centro).
- Piscina cubierta y pabellón deportivo Fúcar (Centro).
- Centro de Día Fúcar (Centro).
- Aparcamiento de residentes Fúcar (Centro).
- Cantón de limpieza Fúcar (Centro).
- Espacio cultural Paseo del Prado, 30 (en construcción, Centro).
- Base operativa de SAMUR-PC Legazpi (Arganzuela).
- Centro Intergeneracional Ouka Leele (Arganzuela).
- CDM Ricardo Damas (en construcción, Arganzuela).
- Complejo municipal en Mercado de Legazpi (en construcción, Arganzuela).
- Escuela Infantil Margarita Salas (Retiro).
- Comisaría Integral de Policía Municipal (Retiro).
- Base operativa de SAMUR-PC (Retiro).
- Edificio administrativo AG Políticas de Vivienda C/Dr. Esquerdo (Retiro).
- Centro de Día C/Téllez (en construcción, Retiro).
- Centro Cultural Buenavista. Ampliación (Salamanca).
- Oficina de Atención al Ciudadano-Línea Madrid C/Povedilla (Salamanca).
- Centro de Día Francisco Remiro (en construcción, Salamanca).
- Centro de Mayores Francisco Remiro (en construcción, Salamanca).
- Escuela Infantil Francisco Remiro (en construcción, Salamanca).
- Ludoteca Francisco Remiro (en construcción, Salamanca).
- Comisaría Integral de Policía Municipal (Chamartín).
- Centro Cultural Antonio López (Chamartín).
- Casa Familias Eduardo Dato (Tetuán).
- Escuela Infantil María Moliner (Tetuán).
- CDM Cuatro Caminos (Tetuán).
- Piscina de verano Paseo de la Dirección (Tetuán).
- Base de SAMUR Monte Esquinza (Chamberí).
- CDM Cea Bermúdez (Chamberí).
- Campo de rugby IDB Tres Olivos II (Fuencarral-El Pardo).
- Centro Municipal de Mayores Mirasierra (Fuencarral-El Pardo).
- Centro Cultural con biblioteca Montecarmelo (en construcción, Fuencarral-El Pardo).
- Centro de Mayores Aravaca (Moncloa-Aravaca).
- Centro Cultural Juan Genovés (Moncloa-Aravaca).
- Comisaría Integral de Policía Municipal (Moncloa-Aravaca).
- Unidad Logística de Policía Municipal (Moncloa-Aravaca).
- Base operativa de SAMUR-PC (Moncloa-Aravaca).
- Centro Municipal de Mayores Margarita Salas (Latina).
- Centro Municipal de Mayores Parque Europa (en construcción, Latina).
- Aulario del CIFSE (en construcción, Latina).
- Centro de Servicios Sociales Vista Alegre (Carabanchel).
- Centro de empleo Carabanchel Alto (Carabanchel).
- Comisaría Integral de Policía Municipal (Carabanchel).
- Biblioteca Ensanche de Carabanchel (Carabanchel).
- Centro Juvenil Pipo Velasco (Usera).
- Centro Juvenil Río Esmeralda (Puente de Vallecas).
- Centro de Servicios Sociales Entrevías. Ampliación (Puente de Vallecas).
- Centro de Servicios Sociales San Diego. Ampliación (Puente de Vallecas).
- Base operativa de SAMUR-PC (Puente de Vallecas).
- Comisaría Integral de Policía Municipal (Puente de Vallecas).
- Edificio de la Junta Municipal de Distrito (Puente de Vallecas).
- Vestuarios, campo de rugby y fútbol (en construcción, Puente de Vallecas).
- Escuela de Música (Moratalaz).
- Campo de beisbol en el CDM La Elipa (Moratalaz).
- Base operativa de SAMUR-PC (Moratalaz).
- Centro Municipal de Madrid Salud (Moratalaz).
- Centro de Mayores Canal de Panamá (Ciudad Lineal).
- Centro de Servicios Sociales Canal de Panamá (Ciudad Lineal).
- Base operativa de SAMUR-PC (Ciudad Lineal).
- Comisaría Integral de Policía Municipal (Ciudad Lineal).
- Centro cultural y juvenil Canal de Panamá (en construcción, Ciudad Lineal).
- Rocódromo y pistas de fútbol y baloncesto en Valdebebas (Hortaleza).
- Comisaría Integral de Policía Municipal (Hortaleza).
- Base operativa de SAMUR-PC (Hortaleza).
- Gimnasio del CDM Hortaleza (Hortaleza).
- Centro Cultural en Valdebebas (Hortaleza).
- Biblioteca C/Silvano (en construcción, Hortaleza).
- Escuela Infantil Parque Ingenieros (Villaverde).
- Factoría Industrial (Villaverde).
- Centro Cultural Marta Escudero y Biblioteca Francisco Umbral (Villaverde).
- CDM Juan de Dios Román (Villa de Vallecas).
- Comisaría Integral de Policía Municipal (Villa de Vallecas).
- Base operativa de SAMUR-PC (Villa de Vallecas).
- Escuela Infantil José Gómez Gil (Villa de Vallecas).
- Centro de Día para Alzheimer Carmen Sevilla (Villa de Vallecas).
- Centro de Servicios Sociales María de Echarri (Villa de Vallecas).
- Centro de Emergencia Temporal Las Caracolas (Villa de Vallecas).
- Centro logístico de Bomberos La Atalayuela (Villa de Vallecas).
- Pabellón vóley-playa en CDM Cerro Almodóvar (Villa de Vallecas).
- Casa familias Ensanche de Vallecas (en construcción, Villa de Vallecas).
- Centro cultural y biblioteca Ensanche de Vallecas (en construcción, Villa de Vallecas).
- Factoría industrial de Vallecas (en construcción, Villa de Vallecas).
- Centro de Innovación en Economía Circular (Vicálvaro).
- Parque de Bomberos Nº13 (Vicálvaro).
- Base operativa de SAMUR-PC (Vicálvaro).
- Almacén de la Villa en C/Ahumaos (Vicálvaro).
- Escuela Infantil Muñeco de Nieve (Vicálvaro).
- Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas (Vicálvaro).
- Centro de Servicios Sociales Luz Casanova (San Blas-Canillejas).
- San Blas Digital (San Blas-Canillejas).
- Escuela Infantil Las Golondrinas (San Blas-Canillejas).
- Pabellón deportivo Las Rosas (en construcción, San Blas-Canillejas).
- Edificio multifuncional Montamarta (en construcción, San Blas-Canillejas).
- Piscina de verano C/Mistral (Barajas).