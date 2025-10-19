El pago con tarjeta en los interurbanos de Madrid ya supera el 20% en solo 3 meses

La Comunidad de Madrid ha alcanzado el 20,32% de los pagos de billetes sencillos en los autobuses interurbanos realizados a través de tarjeta bancaria, móvil o smartwatch, desde la entrada en vigor de este sistema de validación el pasado 1 de julio.

En total, se han abonado 307.520 viajes a través de esta modalidad que permite acceder a este modo de transporte sin necesidad de billete físico ni recargas. La medida, puesta en marcha por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), ha supuesto, además, otras ventajas para los usuarios como la reducción de los tiempos de acceso al vehículo, favoreciendo la puntualidad en los trayectos.

Igualmente, desde el primer día de servicio, el pago con tarjeta convive con los sistemas tradicionales (abono, títulos multiviaje y efectivo), garantizando que todos los viajeros puedan elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades.

Los madrileños valoran positivamente la comodidad y rapidez de los pagos sin contacto, una alternativa cada vez más extendida en el transporte público. Según las previsiones del CRTM, a finales de año esta modalidad representará la mitad de las operaciones en los billetes sencillos de la red interurbana.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de digitalización del transporte público regional, que avanza hacia una red más moderna, eficiente y accesible. En esta línea el CRTM trabaja en la Tarjeta de Transporte Público digital (TTP), que permitirá llevar el abono en el móvil, y en la implantación del nuevo sistema Account Based Ticketing (ABT), que ofrecerá al viajero la tarifa más ventajosa en función del trayecto, pudiendo validar mediante tarjetas bancarias sin contacto, teléfonos móviles o códigos QR.