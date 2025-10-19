Cuatro policías heridos en una colisión entre dos patrullas en Ciudad Lineal (Madrid)

Un accidente entre dos vehículos, uno de la Policía Nacional y otro de la Policía Municipal. ocurrido esta tarde de sábado, 18 de octubre, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, ha dejado un saldo de cuatro agentes heridos. El choque tuvo lugar en el cruce de las calles Vital Aza y Gutiérrez de Cetina, cerca del Metro de Ascao, aproximadamente a las 6 de la tarde.

El siniestro ocurrió mientras uno de los coches patrulla implicados circulaba en servicio de emergencia, con los dispositivos luminosos y acústicos (rotativos) activados, en respuesta a un aviso. La colisión resultante afectó a cuatro efectivos en total: dos pertenecientes a la Policía Nacional y dos a la Policía Municipal.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil atendieron a los efectivos en el lugar. Un agente de la Policía Nacional fue diagnosticado con lesiones de pronóstico potencialmente grave. La víctima fue estabilizada y posteriormente trasladada de urgencia al Hospital Gregorio Marañón.

Los tres policías restantes fueron asistidos y evacuados a sus respectivas mutuas laborales para su valoración, al presentar heridas de menor consideración. Las circunstancias exactas que condujeron a la colisión de los vehículos son objeto de investigación por parte de la Policía Municipal de Madrid.

Foto: cedida.