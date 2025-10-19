La Comunidad moderniza la plataforma de alumnos y profesores EducaMadrid para protegerla de ciberataques

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de 3,9 millones de euros, hasta julio de 2028, para modernizar y reforzar la seguridad de la plataforma EducaMadrid. Así, el nuevo contrato permitirá mantener el actual Centro de Procesamiento de Datos que da soporte a este entorno educativo digital y, además, acometer su migración a los CPDs de Madrid Digital.

El Ejecutivo autonómico calcula que esta medida supondrá un ahorro cercano a los 650.000 euros al año en gastos de alojamiento, comunicaciones, copias y gestión técnica. Además, mejorará la protección frente a ciberataques y el funcionamiento de los servicios. Los trabajos se desarrollarán durante el verano de 2026, coincidiendo con el periodo no lectivo.

EducaMadrid da soporte a más de un millón de cuentas activas de profesores y alumnos de centros sostenidos con fondos públicos ofreciendo herramientas tecnológicas, contenidos y canales de comunicación que refuerzan el proceso de aprendizaje.

Entre sus funcionalidades se incluyen los espacios web de colegios e institutos, aulas virtuales para los estudiantes, el correo electrónico de educadores y alumnos, una mediateca, cloud privada, gestor de ficheros y editores en línea de documentos. También ofrece mensajería instantánea, instrumentos de videoconferencia, de producción multimedia, streaming, espacio para microblogging, entonos de formación para las familias y biblioteca escolar on-line.

La creciente demanda y evolución de estos servicios requiere una infraestructura tecnológica avanzada, estable y segura, alojada en un entorno especializado que cumpla los estándares más altos en materia de rendimiento, conectividad y protección de datos. Con esta medida, la Consejería de Digitalización da un nuevo paso en su estrategia para centralizar, modernizar y proteger los sistemas digitales de la Comunidad de Madrid contribuyendo a crear un modelo de gestión más eficiente.